Cómo es la montaña más alta del Sistema Solar

Sobre el silencio de la faz marciana, en un paraje polvoso e inhóspito, se eleva la que podría ser una de las montañas más altas del cosmos. Ni siquiera los picos más altos de nuestro planeta pueden competir con el Monte Olimpo de Marte: se eleva hasta 22 kilómetros sobre la superficie del Planeta Rojo, según las mediciones más recientes que se han realizado.

Conocido también por su nombre en latín, Olympus Mons, ha sido motivo de las observaciones del el altímetro láser de la Mars Orbiter (MOLA). Gracias a esta tecnología, los astrónomos lo galardonaron con el título del volcán más alto del Sistema Solar. Esto es lo que sabemos sobre su origen y naturaleza.

El volcán más alto del Universo

El Monte Olimpo de Marte se encuentra en el hemisferio occidental del Planeta Rojo. Aunque es el más alto y dominante, es también el más joven: los astrónomos saben que se formó durante la Era Amazónica, que comprende un espacio de tiempo de hace 1,800 millones de años hasta el momento presente.

Los investigadores ya sabían sobre su existencia mucho antes de que las sondas espaciales la confirmaran. especialmente por su albedo: «La cantidad relativa (proporción) de luz que refleja una superficie en comparación con la luz solar total que incide sobre ella», explica la NASA.

A pesar de sus dimensiones titánicas, el Monte Olimpo de Marte no es lo suficientemente grande para que pueda observarse a simple vista. Mucho menos con la tecnología del siglo XIX: los telescopios de la época lo registraron como una gran mancha sobre la superficie del Planeta Rojo. No sabían que, por debajo de esa marca sombría, corrían ríos de material incandescente.

Fue en aquel entonces que recibió su nombre: como parecía un pico nevado, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli lo nombró Nix Olympica (o la nieve del Olimpo, traducido del latín). El científico aludió a la mítica morada de los dioses griegos y romanos, en donde Zeus lideraba a las huestes del panteón sagrado.

Hasta ahora, la ciencia no ha encontrado una montaña más alta que el Monte Olimpo de Marte. Recientemente, el rover de la NASA Perseverance detectó un río de lava que fluye desde ahí, por lo que pudo confirmar que es un coloso activo. En general, sus características más notables son que es un volcán de escudo, tiene un radio de 600 kilómetros, lo que sugiere que abarca una superficie total de 283 mil km² aproximadamente, y su caldera cuenta como 85 kilómetros de largo, 60 de ancho y 2.8 de profundidad.

De acuerdo con los especialistas, el Monte Olimpo de Marte es tan grande, que una persona que estuviera sobre la superficie marciana no podría ver ni siquiera la silueta del volcán. Esto es así porque la misma curvatura del planeta empezaría a ocultarla.