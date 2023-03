Se viene un nuevo Travel Sale

Del 27 de marzo al 2 de abril, se realizará una nueva edición del Travel Sale, donde se buscará superar los números de 2022, cuando se generaron más de 600 productos de diversos destinos para viajar por Argentina y el resto del mundo.

La iniciativa se realiza desde 2015 y surgió por impulso de la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) con apoyo de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). En líneas generales, desde sus comienzos tiene como propósito promover el turismo nacional e internacional con oportunidades y beneficios para viajar.

Consejos

A días de que una nueva edición se haga realidad, desde el Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (Facve) prepararon una serie de consejos para acompañar a los consumidores para que puedan aprovechar las ofertas de manera segura.

En este sentido, Carlos Nuñez, director ejecutivo de la entidad, comentó que este evento es una gran oportunidad para que todas las empresas que forman parte puedan mostrar sus ofertas y acompañar el ávido interés de las personas por viajar tanto a nivel local como internacional. “Apoyamos esta iniciativa que apunta a impulsar la recuperación y evolución del sector”, señaló

Por otro lado, remarcó que se mantiene la preocupación del sector por la presión impositiva que afecta fuertemente a la industria y la necesidad de poder trabajar colaborativamente entre ámbito público y privado, para generar un escenario de “condiciones justas y previsibles”.

– Suscribirse a las alertas. La web oficial cuenta con una sección especial denominada Conocé todas las oportunidades para registrarte y recibir las ofertas. “Recomendamos suscribirse para poder estar al día con las oportunidades que se publiquen”, puntualizaron.

– Listar las preferencias. Para poder capitalizar las oportunidades y no marearse con el volumen de ofertas, aconsejan anticipar una check list de los puntos que se consideran indispensables para el viaje, como aéreos, hospedaje, alquiler de autos, seguros de viaje, etc.

– Corroborar los límites, fechas de vencimiento y autenticaciones en los medios de pago. Siempre es conveniente corroborar los montos disponibles y autorizaciones en tarjetas y medios de pago, de manera previa al evento, a fin de asegurar que podrán aprovecharse las ofertas especiales y no tener que validar con el medio de pago en tiempos de alta demanda con el riesgo de perder la oportunidad.

– Basarse en los sitios y redes oficiales de agencias y empresas participantes. Siempre es oportuno, además de visitar la web del evento, monitorear los canales de comunicación de las empresas participantes, ya que las mismas estarán compartiendo consejos, información y oportunidades especiales.

– Flexibilizar fechas y destinos. Si es posible, recomiendan elegir fechas que escapen a la temporada alta. “El Travel Sale resulta una excelente ocasión para planificar vacaciones y viajes de trabajo tanto para viajes locales como internacionales”, explicaron desde Facve.