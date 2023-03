Por Karina Cecuk

El término «multiverso» sugiere la existencia de múltiples universos, cada uno con sus propias leyes físicas y propiedades independientes. Se trata de algo así como la infinita construcción de nuevas realidades.

Más allá del recurso utilizado por la ciencia ficción, la idea del multiverso hace referencia a que este universo, con todo y su inmensidad, no es el único.

Sin dudas la recientemente galardonada “Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo”, muestra de un modo particular, cómo una mínima variable puede derivar en un universo paralelo, así una y otra vez. De hecho, la película es desopilante, caótica, diferente.

Pero bien, no nos vayamos por las ramas. La idea del “multiverso” resulta muy apropiada para entender lo que ocurre en el “panperonismo” por estos días, particularmente en la ciudad de Trelew donde las elecciones por la intendencia serán el próximo 16 de abril.

De una decena de candidatos, más de la mitad proviene de las filas del peronismo en sus diversas variables, y a pesar de los ingentes esfuerzos por diferenciarse unos de otros, los vecinos de Trelew no parecen distinguirlos.

Ocurre que cada uno de los candidatos se expresa sobre los demás como si fueran claramente diferentes, aunque muchos vecinos los recuerden enarbolando las mismas banderas en el pasado.

Ciertamente podemos decir que se trata del “multiverso” peronista, porque sin dudas todos y cada uno de los candidatos de esa extracción se amoldan perfectamente a la teoría de esa “infinita construcción de nuevas realidades”.

Según los sondeos más recientes, Gustavo Mac Karthy estaría liderando las encuestas, aunque para sorpresa de propios y ajenos, en la última semana se habría ubicado en un cabeza a cabeza con el radical, Gerardo Merino.

Los datos revelan que Leila Lloyd Jones le sigue los pasos de cerca al exintendente, y a diferencia de éste, tiene posibilidades de crecer puesto que, la imagen negativa de Mac Karthy sería casi tan alta como la positiva, y eso no lo ayudaría a sumar entre los indecisos.

El candidato del Frente de Todos, Emanuel Coliñir tiene mucho por crecer porque es un ilustre desconocido entre los vecinos de Trelew, y eso podría redundar en una ventaja para el novel candidato que por el momento se ubica cuarto cómodo, según los analistas.

Luis Collio, otro referente del peronismo con partido propio, claramente resta a las filas del “panperonismo”. Cómo ya hemos dicho en esta misma sección; a diferencia del amor que se multiplica, los votos solo se dividen. Y está claro que sin importar cuánto recaude el camionero, son menos porotos para el mejor posicionado.

Misma situación es la de Claudio Paredes, otro hombre del sindicalismo, los votos que obtenga en las elecciones del 16 de abril, podrían complicar las posibilidades de cualquiera de los peronistas mejor posicionados.

El dato más importante en este escenario preelectoral es que el porcentaje de indecisos superaría ampliamente el 25% en Trelew.

Así las cosas, “a río revuelto, ganancia de pescadores”, reza el dicho popular, aunque en este caso podríamos decir “a peronismo revuelto, ganancia de veterinario”. Habrá que ver lo que revelan las urnas.