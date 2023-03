Alianiello: “Se perdieron las formas dentro de la Cámara”

La diputada nacional del Frente de Todos por Chubut, Eugenia Alianiello, pasó por el aire de AZM Radio, en el programa Pido la Palabra que es conducido por Gonzalo Mondillo y “Lula” Grandón. En el mismo dialogó sobre lo abucheo de la oposición cuando el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, brindaba su discurso inaugural de Sesiones y comentó lo que espera para este 2023.

“La oposición siempre encuentra algún momento para abuchear, gritar o criticar. Me parece que se perdieron las formas dentro de la Cámara, les guste o no, estén de acuerdo o no, el que estaba hablando en ese momento es el Presidente de la Nación”, indicó la legisladora y luego agregó: “Me parece una falta de respeto”.

“Lamentablemente no me sorprende, ya hace tiempo viene ocurriendo este tipo de cosas”, manifestó.

Por otro lado, Alianiello aseguró que la Ley Previsional aprobada es una nueva conquista de derechos y el reconocimiento a quienes han trabajado y no han podido tener todos los aportes. “Es bueno darle una solución a quienes han trabajado y por cualquier motivo no llegan a cumplir con los 30 años de aportes”.

Además, sostuvo que no se regala nada, ni se les quita a otros algo, “simplemente es una moratoria para llegar y poder jubilarse”.

En otro sentido, la exconcejal madrynense fue consultada sobre cómo ve el futuro político a nivel nacional, quien respondió que “es un año complejo, como la mayoría de los años electorales”.

“Creo que todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para consolidar la unidad. Me parece que son tiempos de búsqueda de consensos. Creo que es necesario que todos tengamos la madurez suficiente para terminar con los bloqueos del Congreso por no sesionar y no dar las discusiones donde hay que darlas”, dijo.

A su vez, entendió que son tiempos para reforzar y empoderar lo que es capaz de hacer el peronismo cuando gobierna. “Tenemos una gran responsabilidad tanto a nivel nacional como provincial de poder consolidar la unidad y poner por delante los intereses colectivos y no los personales”.

Por último, se refirió a la junta de firmas de 40 diputados para modificar los contratos de los créditos hipotecarios UVA. La sesión para avanzar con este proyecto está estipulada que sea la del 22 de marzo.

“La solución a esta problemática debe contemplar un esfuerzo compartido, debe lograr aliviar la situación de los tomadores, no desfinanciar al Estado ni perjudicar el ahorro ni al sistema, pero hay que avanzar para los argentinos que fueron estafados con este sistema puedan salir adelante”.