Ongarato asegura que el PRO y la UCR deben estar unidos para conseguir un triunfo electoral

Para el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, la unidad dentro de Juntos por el Cambio hará la fuerza necesaria para ser Gobierno a nivel provincial y nacional a partir de diciembre de este año. Por ello, desde hace un tiempo viene manteniendo reuniones con referentes del PRO y de la UCR a fin de armar una estrategia que contenga a todas las partes de la alianza.

“Creo que ninguno de los dos puede llegar al éxito solo”, dijo el mandatario municipal en AZM Radio y luego agregó: “Creo que en la elección del 2021 hubo un resultado que marca que ninguno de los dos espacios tienen muchas chances de llegar a ganar, a menos que se unan fuerzas y por ello trabajo en la unidad de este espacio político”.

“Cuando camino por la calle la gente me dice ´ustedes tienen que ir juntos. Queremos que cambie la cosa´ y esto creo que es lo que nos demostró la experiencia y marca hacia donde hay que trabajar”, manifestó Ongarato.

Además analizó su candidatura al senado y dijo que “más allá del resultado, que no fue el esperado, no me arrepiento de haber participado. Esa decisión la tomé sabiendo lo que podía llegar a pasar. Sabíamos que era difícil ganar la elección con los recursos que se tenía y contra un candidato instalado como estaba “Nacho” Torres en ese momento”.

“En lo personal tuvo algo bueno que fue la primera vez que incursioné una campaña política fuera de mi ciudad. Me sirvió para entender muchas cosas de la provincia y para saber quién es quién dentro de nuestro espacio”, añadió.

Intendencia

Por otro lado, Ongarato también habló sobre su futuro político y aseveró que “todos me preguntan qué voy a hacer de cara a las próximas elecciones y a los próximos años. La respuesta que yo digo es que todavía no lo tengo decidido, no encuentro el momento para pensarlo seriamente porque la gestión es muy intensa durante el verano y a esto se ha sumado los problemas de los incendios de la zona. De pensar en integrar listas o una postulación nuevamente a intendente lo podría hacer recién ahora. Lo voy a reflexionar entre marzo y abril de este año”.

Sergio Ongarato es intendente desde el 2015 a la fecha y como Esquel no tiene Carta Organica podría candidatearse para continuar en el cargo. “La ley permite que podamos repetir un período más. Seguimos rigiéndonos por la Ley de Corporaciones Municipales”, sostuvo.

Además, el Jefe Comunal reiteró que “algunos integrantes de la coalición, tanto de la UCR como del PRO, no entienden que yo estoy trabajando por la unidad del espacio político. Más allá de las apetencias personales que hay, la conveniencia estratégica de cara a la próxima elección tiene que ser con todos trabajando juntos”.

“Cuando uno es Gobierno y tiene este tipo de internas, como le pasa al Gobierno Nacional, complica a todos los vecinos. Las desinteligencias que hay son grandes y terminan perjudicando a todos, por eso creo que lo mejor es avanzar en la unidad de Juntos por el Cambio”.

Gobernación

Por último, manifestó que la estrategia de campaña a nivel provincial debe ser distinta a como se ha encarado. “Creo que tienen que sentarse a dialogar Damián Biss e Ignacio Torres. Tienen que recorrer la provincia, hacerse conocer, mostrar un mensaje superador y a partir de algunas mediciones que se realicen decidir de común acuerdo entre ambos espacios políticos quién está en mejores condiciones de llegar a ser el Gobernador de Chubut”.