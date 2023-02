“Hay controles diarios para que no existan vuelcos ilegales al mar”

El secretario de Ecología y Protección Ambiental de la Municipalidad de Puerto Madryn, Facundo Ursino, se refirió sobre los videos que se viralizaron en las últimas horas sobre los vuelcos ilegales de una empresa pesquera de la ciudad y aseguró que este tipo de contingencias no ocurren siempre y que desde su área realizan controles diarios para evitar cualquier tipo de problema.

“Venimos actuando con anterioridad a las imágenes que se ven en el video. Desde la Secretaría realizamos controles constantes en el sector pesquero de la ciudad. El líquido no siempre sale de esa manera, solo pasa cuando ocurre algún problema”, dijo el funcionario municipal.

Además, sostuvo que “es una cañería que tiene mucho ahí y fue habilitada, en su momento, por el Ministerio de Ambiente de Chubut donde obviamente se pidieron ciertos parámetros a las empresas. En 2016 fue publicada la Ley 1540/16, que es el decreto de vuelcos provincial, donde se pide un vuelco específico para un cuerpo receptivo (en este caso el mar), super restrictivo”.

En tanto, Ursino destacó que desde diciembre del año pasado vienen realizando los controles diarios, no solo durante el día sino también por la noche. “Cuando las plantas pesqueras están trabajando bien, el líquido que sale por el caño es totalmente distinto al que se ve en el video”, reiteró.

Controles

Es importante destacar que desde la Secretaría de Ecología Municipal se controla que las empresas pesqueras trabajen como corresponde y cuando esto no sucede, por motivo que fuera, se procede a notificar y realizar la infracción pertinente.

“Las infracciones que realiza la Municipalidad son multas económicas onerosas y además el Ministerio de Ambiente genera un sumario y multas más abultadas”, describió Ursino, al tiempo que aclaró que Provincia “puede trabajar en la clausura del vuelco, si la contingencia es forma reiterativa”.

Por otro lado, el funcionario indicó que: “La verdad es que nosotros sabemos que estas eventualidades suelen suceder cuando entra mucho pescado y las empresas no dan abasto para procesarlo. Es algo que tienen que corregir las propias plantas, son responsables de sus residuos y tratamientos así como también de lo que incorporan para tratar dentro de la empresa”.

Por último, manifestó que “este tipo de accidentes no suceden constantemente en las mismas empresas. Cada tanto tenemos vuelcos que no son los correctos y obviamente se actúa en consecuencia. Son desviaciones que no tiene que pasar, pero cuando hay una actividad pueden llegar a suceder”.