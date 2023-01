Quieren, pero no pueden

Mientras propalan el discurso de la unidad, los precandidatos del justicialismo siguen apareciendo. Definida la convocatoria a elecciones para el 16 de abril la ciudad de Trelew, todas las facciones del peronismo parecen tener a «el candidato». Sin embargo, cada vez que un dirigente tiene un micrófono cerca, aboga por la unidad.

Emanuel Coliñir está convencido de ser el indicado para conducir los destinos de Trelew. Poco se conoce en términos de resultados acerca de su novel carrera en la gestión pública, pero aún así, el joven dirigente ya está subido al pony para a carrera por la intendencia.

En principio jugaría en las filas del justicialismo, aunque por el momento se desconoce cómo se definirán las candidaturas en ese partido. Si habrá interna abierta o cerrada, y cuándo se producirá el milagro. Por el momento, el PJ volvió a postergar la reunión del Congreso partidario, mientras las arenas del reloj electoral siguen corriendo.

Otro de los vociferadores de unidad es Luis Collio, el dirigente de Camioneros. No son pocas las veces que le hemos escuchado expresar lo importante de mantener unido al justicialismo, e incluso esta semana se mostró sorprendido porque en las filas del PJ aún no haya consenso. Sin embargo, el dirigente sindical será candidato por el partido político que lidera el Sindicado de Camioneros, y de esa forma no tendrá que lidiar con la interna peronista.

Así las cosas, los pretensos candidatos de estirpe peronistas salen debajo de las piedras en Trelew, pero ninguno parece reunir las voluntades necesarias. Empieza la carrera, y los muchachos están en la gatera.