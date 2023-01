Ofrecen descuento impositivo a contribuyentes al día, productores y jubilados

Están habilitados los medios electrónicos de pago vigentes y las oficinas de Rentas. Las consultas y trámites también se podrán realizar desde el sitio oficial www.rentas.trelew.gov.ar

La Municipalidad de Trelew a través de la Coordinación de Rentas continúa ofreciendo una serie de descuentos en los impuestos municipales para contribuyentes al día, jubilados, pensionados y productores locales.

De esta manera, hasta el 13 de enero estará vigente el descuento del 30% por Pago Anual Adelantado en el Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios e Impuesto al Parque Automotor. El beneficio alcanza a los contribuyentes que tengan sus pagos al día.

Descuento jubilados

Asimismo, continuará durante todo el año, el beneficio del 50% de descuento en Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios (recolección y barrido) para jubilados, retirados y pensionados mayores de 60 años.

Deberán ser titulares del Inmueble (Poseer Título de Propiedad), jubilado, retirado o pensionado mayor de 60 años, no poseer a su nombre o de su cónyuge o concubino más de una Propiedad y/o vehículo, no registrar más de un vehículo/moto/auto/camioneta/camión) a su nombre o de su cónyuge y/o concubino y que el modelo no posea una antigüedad menor a cinco años (2017 o más antiguo) y que la Valuación Fiscal de dicho vehículo no sea superior a 500 módulos generales ($ 1.705.000), no poseer Ingresos mensuales superiores $ 184.140,00 (Neto Anses y s/Descuentos Voluntarios), no poseer Local Comercial Habilitado en el Inmueble ni poseer actividad comercial a su nombre o de su cónyuge o concubino y tener residencia con carácter de permanente en el domicilio donde se solicita el beneficio.

Al momento de solicitar el descuento los interesados deberán presentar original y fotocopia de: Título de Propiedad del inmueble; D.N.I del titular/es y de su cónyuge o concubino (de corresponder Acta de Divorcio y/o Defunción); último recibo de jubilación y/o pensión del titular/es y de su cónyuge o concubino; recibo de luz o gas; y recibo de impuestos municipales.

Productores locales

En tanto, hasta el mes de abril 2023, se podrán realizar los trámites para el descuento del 50 por ciento para el impuesto inmobiliario para las chacras productivas. El objetivo es fortalecer a los emprendimientos locales y aumentar la superficie productiva dentro del ejido de la ciudad, permitiendo a los productores destinar mayores fondos para la compra de insumos.

Los titulares de las chacras deberán retirar planillas de declaraciones juradas en las oficinas de la Agencia de Desarrollo Productivo y Economía Social, ubicada en Moreno 889, en el horario de 8 a 14. Presentadas las declaraciones juradas, el equipo técnico realizará una visita al productor para constatar los datos brindados en las declaraciones juradas.

Medios de pago

Los tributos se podrán abonar con Tarjeta Patagonia 365 en 12 cuotas sin interés, o CABAL en 6 cuotas sin interés.

Asimismo, los contribuyentes podrán pagar por los medios electrónicos de pago vigentes (RED LINK, PAGO MIS CUENTAS, MERCADO PAGO, INTERBANKING, PAGOFACIL), o acercarse a las oficinas de la Coordinación de Rentas de lunes a viernes de 8:15 a 13:45 horas, sin turno previo.

En las oficinas podrán realizar todo tipo de consultas, generar comprobantes y realizar los pagos en los 20 puestos de atención disponibles. También, se podrán realizar consultas a los teléfonos: 0800-333-1317 / 2804264930 / 2804713405 y todos los trámites desde el sitio oficial www.rentas.trelew.gov.ar