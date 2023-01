Gustavo Sastre: “No estoy atado a ningún sillón”

El 2023 comenzó con un ritmo intenso en la política de Puerto Madryn y de Chubut. La danza de candidatos y la indefinición de la fecha en la que se llevará adelante el acto electoral tiene a varios dirigentes políticos a la espera. En este sentido, las determinaciones que deberá tomar el Gobernador marcarán el ritmo del armado, la campaña y de los comicios.

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre volvió a remarcar que su intención es plebiscitar, “ya que hace muy bien a una gestión saber dónde está parada y el rumbo que los vecinos necesitan o desean”.

“Lo he expresado en más de una oportunidad. Vamos a acompañar la decisión del Gobierno Provincial. Sin embargo sostengo que lo mejor sería un adelantamiento. No hay nada mejor que el vecino tenga que ir a votar al candidato que desea y no elegir una boleta completa donde se mezclan un montón de situaciones de alegrías, enojos, conformismo o disconformidad”, sostuvo el jefe comunal.

En otro sentido, al ser consultado sobre si hay precisiones en la conformación de la lista Municipal, sostuvo que “primero hay que definir quién va a ser el candidato del espacio, cuestión que lo haremos en los próximos días. Aún no sé si iré por una reelección o si será algún otro integrante del espacio político que pueda encabezar la fórmula”

No obstante, Sastre precisó que es un agradecido de poder conducir a Puerto Madryn y que no le desespera un cargo público. “Pertenezco al sector privado y toda la vida me dedique a trabajar en las empresas familiares. Si bien es un orgullo ser intendente de la ciudad que amo, no estoy atado a ningún sillón”.

“Amo más que nadie a mi ciudad, doy la vida por ella, pero tampoco estoy desesperado por ocupar un cargo público. Es la primera vez que cumplo funciones en el Estado y es gracias a los vecinos y vecinas que me eligieron. Es un orgullo ser Intendente y mientras me toque serlo voy a darlo todo para que la ciudad este cada día mejor”, cerró.