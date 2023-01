Entró en vigencia el acuerdo de intercambio de información con EE.UU.

Este lunes se publicó en el Boletín Oficial el documento completo de 58 páginas titulado “Acuerdo entre el gobierno argentino y de Estados Unidos para mejorar el cumplimiento fiscal internacional e implementar el Fatca”. Allí figuran los 10 artículos donde queda delineada la letra chica del alcance del acuerdo modelo IGA 1, junto con los dos anexos y el memorando de entendimiento, que lleva la firma del ministro de Economía, Sergio Massa, y del embajador de Estados Unidos en el país, Marc Stanley.

La publicación, establece que el acuerdo entró en vigencia el primero de enero del 2023, luego de haber sido firmado el 5 de diciembre pasado. Es en el marco de la ley 24.080, con instrumentos bilaterales que “no requieren aprobación legislativa”. Si bien el texto está en inglés, se aclara que deberá prepararse un texto en idioma español, que será considerado “igualmente auténtico, tras un intercambio de notas diplomáticas que confirme su concordancia”. La publicación lleva la firma de Santiago Montenegro, director en la Dirección de Tratados.

En el sitio web del Tesoro de Estados Unidos figura Argentina en el listado de 114 países con los que existen acuerdos intergubernamentales (IGA), con un pdf del modelo 1. Si bien desde que se firmó en diciembre figura “Not yet in effect”, es decir, que todavía no está en vigor, desde el Gobierno aclaran que simplemente no está actualizada la página, de hecho, este lunes fue feriado en Estados Unidos, pero ratifican que el acuerdo entró en vigencia.