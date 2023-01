Chubut destina más de 82 millones de pesos al Plan Calor 2023

En el marco del fortalecimiento de las políticas públicas en materia social, el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, hizo entrega de los aportes económicos a intendentes y presidentes de comunas rurales, correspondientes a la ejecución 2023 del Plan Calor por un monto de 82 millones de pesos.

Del acto oficial llevado a cabo en el Salón de Usos Múltiples de la AVP, participaron el secretario General de Gobierno, Alejandro Sandilo, el ministro de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Luis Aguilera, su par de Economía, Oscar Antonena, de Salud, Miryám Monasterolo, de Seguridad, Miguel Castro, el subsecretario de Asuntos Municipales, Luis Aguilera, secretarios, subsecretarios, presidentes de entes.

Entre los intendentes asistieron Rubén Calpanchay de José de San Martín, Adriana Agüero de 28 de Julio, Claudia Loyola de Camarones, Jorge Seitune de Tecka, Mario Pichiñan de Paso de Indios, Diego Pérez de Río Pico, , Darío James de Gaiman, en tanto que se hicieron presentes los presidentes de Colán Conhué, Raúl Santander, Valeria Sánchez de Aldea Beleiro, Marlene Rosas de Carrenleufú, Beatriz Roa de Cerro Centinela, Ricardo Millahuala de Cushamen, Raúl De Domingo del Dique Florentino Ameghino, Marilyn Sepúlveda de Atilio Viglione, Chavela Huenchumán de Facundo, Micaela Bilbao de Lago Blanco, Nilda Tolosa de Las Plumas, Jorge Villegas de Ricardo Rojas, Leonardo Bowman de Telsen, Víctor Candia de Paso del Sapo, el vicepresidente de la comuna de Gan Gan, Nicanor Contreras, en representación del municipio de Rawson, la secretaria de Gobierno, Karina Barneche.

Luego de las entregas de los aportes a cada intendente y jefe comunal, se proyectó un video institucional con protagonistas y beneficiarios del Plan Calor. Seguidamente, el gobernador Mariano Arcioni rubricó el decreto por el cual se reconoce a 24 becarios del Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, que se desempeñan en la Casa del Niño y el Hogar de Adultos Mayores Pablo VI de Comodoro Rivadavia, y la Residencia de Contención de Adultos Mayores de Gan Gan.

Derechos

En su discurso, Arcioni manifestó que “estoy muy emocionado, el Plan Calor significa un primer desembolso de 82 millones. Siempre cuando se hacen las cosas con anticipación se hacen bien por eso mi felicitación al ministro y su equipo”.

“Hoy, lo importante es que cumplimos nuestro compromiso asumido cuando íbamos a la Casa del Niño, o cuando almorzamos con los abuelos, y les decía que me iba a encargar personalmente de la situación de los trabajadores. Esto no es ni mas ni menos un reconocimiento y hacer justicia, ya que hay becados que hace más de ocho u 11 años están trabajando en estas instituciones de cuidado”, manifestó el Gobernador.

Añadió el mandatario provincial que “muchas son sostén de familias y esto le da tranquilidad de tener un lugar de trabajo digno con todos los derechos, jubilaciones, posibilidad de progresar en una carrera administrativa. Simplemente es reconocer a los trabajadores de las instituciones, ese trabajo silencioso donde no se hace paro, no se discute porque tienen como prioridad a niños, niñas, adolescentes y abuelos, y muchas veces no son reconocidos”.

“Hemos tomado la decisión con empleados que hace 30 años estaban en planta temporaria y no se les preguntó si son de tal o cual color político, a esos 8500 trabajadores se los pasó a planta permanente como corresponde. Ahora comenzamos con el Pablo VI, la Casa del niño, con el centro de jubilados de Gan Gan y ya se está trabajando para que otros 28 becarios en la misma situación tengan su planta. Por eso, para mi es muy emotivo, lo tomamos como prioridad, sin que haya motivos políticos, sino que se cumplan sus derechos laborales”, afirmó el Gobernador.

Nuevas delegaciones

Por otra parte, Arcioni anunció que “hemos tomado la decisión de la creación de la delegación de Familia en la Comarca Andina y en la Meseta, ya que debe estar presente en cada rincón de la Provincia para estar cerca de todos los jefes comunales, trabajando codo a codo”.

Igualdad

“Veo a intendentes de otras fuerzas políticas pero con los que seguimos trabajando juntos por nuestro pueblo. En los momentos difíciles, y como lo he propuesto desde el primer día, mirando a cada uno a la cara porque siempre dijimos la verdad y cumplimos con nuestra palabra. Les pido a todos que trabajemos para tener la Provincia que nos merecemos como chubutenses, y no me vengan a decir con esos discursos políticos de campaña que hablan de desarrollo y progreso y ni siquiera conocen el interior de la Provincia”, remarcó el Gobernador.

Asimismo, Arcioni expresó que “vamos a seguir trabajando por la igualdad de todas y cada una de las localidades, basta de municipios ricos y pobres, basta de regionalismos, tenemos que tener una justa coparticipación de los ingresos de la Provincia. Como Gobernador quiero que se dé la cara y se diga la verdad, y no solo se acuerden en campaña. Hemos hecho y seguimos haciendo muchos kilómetros, muchas veces no pudiendo llevar las respuestas que se necesitan pero dando la cara y trabajando para revertir la situación. Como chubutenses exijamos la igualdad de oportunidades que nos merecemos”, concluyó.

Políticas sociales

Por su parte, el ministro Aguilera sostuvo: “Con mucho agrado veo que en esta fecha, que va a ser histórica por decisión del Gobernador, estamos haciendo entrega de este aporte en el mes de enero, correspondientes al Plan Calor”, y añadió: “Todos sabemos que el invierno en el interior es crudo y cruel, nos afecta, y muchas veces el tema de la leña se encarece, se encarecen los fletes, y nadie lo sabe mejor que los intendentes y presidentes de comunas rurales”.

“Apenas asumí el cargo el Gobernador me dio instrucciones para poder llegar con esta concreción en esta fecha”, reveló el funcionario y señaló que “en este desembolso son 82 millones de pesos, estamos otorgando casi el 100 por ciento del Plan Calor, y más adelante, el Gobernador evaluará realizar un refuerzo, de ser necesario”, y en este logro reconoció el trabajo de todos los ministros e integrantes del Gabinete provincial “que están comprometidos con la gestión”.

Hizo, además, un repaso de su gestión al frente de la cartera social, puntualizando que “llevó horas de trabajo y resalto el recurso humano del Ministerio y el trabajo de las subsecretarías. Hemos retomado programas nacionales y provinciales, y en la segunda quincena de febrero vamos a tener el plan Abrazar, con cocinas a leña, a gas, salamandras, para las familias de bajos recursos, junto con el plan Calor,”.

“Estaremos fortaleciendo las instituciones, de acá al mes de diciembre y agradezco al Gobernador que conduce y que nos permite llegar con soluciones concretas a los beneficiarios de la provincia. Él pone alma, corazón y vida en la gestión”.

Grata sorpresa

El reconocimiento por parte del Gobernador a becarios del Ministerio de Desarrollo Social, tomó por sorpresa a Marta Huanquelef, quien se desempeña como maestranza desde hace 9 años en la Residencia de Adultos Mayores de Gan Gan.

Emocionada, comentó que “en su visita a la Residencia, el ministro Aguilera nos dijo que vengamos a Rawson porque teníamos que entregar documentación muy importante. Nos citaron hoy y cuando el Gobernador anunció nuestro reconocimiento no lo podía creer. Estoy muy emocionada y agradecida al Gobernador y a Luis Aguilera, que sin esperar nada a cambio nos propuso y hoy es una realidad”.

En el transcurso del acto, los integrantes de Casa del Niño y Hogar de Adultos Mayores Pablo VI de Comodoro Rivadavia, y Contención de Adultos Mayores de Gan Gan hicieron entrega de presentes al gobernador Mariano Arcioni.