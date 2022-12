Presentaron el proyecto alcohol cero al volante en el Senado

La senadora nacional por La Rioja realizó una reunión informativa sobre el proyecto que busca prohibir el consumo de alcohol a conductores en todo el país. Acompañaron la presentación Silvia González, presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas; diputada Eugenia Alianiello, una de las firmantes del proyecto; senadora Ma. Teresa González, presidenta de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte; el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, los diputados Ramiro Gutiérrez y Eduardo Toniolli y familiares de víctimas viales.

Durante el encuentro, Clara Vega remarcó “es un orgullo poder recibir en el Senado a las diputadas y a las organizaciones de los familiares de las víctimas que tanto han trabajado para que esta iniciativa llegue a la instancia en la que estamos hoy”.

“Esta no es una ley seca, no es una ley de fines de siglo XIX, sino que tiene que ver con el consumo de “alcohol cero” al momento de conducir. Y esto no apunta solamente a cuidar nuestras vidas, sino también a muchas otras cosas que tienen un efecto cascada con respecto a la falta de consideración para con los demás”, agregó.

Por su parte, la diputada Alianiello afirmó que “haber obtenido la media sanción en Diputados fue el resultado de un trabajo de mucho tiempo y, en especial, de los familiares que se han puesto al frente de esta lucha durante tantos años, con una gran capacidad de resiliencia, de perseverancia, de transformar el dolor en un cambio colectivo”.

Por último, la presidenta de Estrellas Amarillas expresó “si esto se hubiera legislado antes, muchísimas víctimas no habrían llegado a serlo. Por eso, les pido a ustedes que reforcemos este compromiso, porque si bien es un tema difícil se está llevando la vida de miles de argentinos y sobre todo de nuestros jóvenes”.

Para finalizar, Vega agradeció la presencia de los diputados y autoridades presentes y concluyó “hay muchos puntos de la ley de Seguridad Vial que no están siendo respetados y uno tiene que ver con la educación vial. Una deuda pendiente en cada una de las escuelas y de las provincias del país”.

Cabe destacar que, inmediatamente luego de la presentación, el proyecto obtuvo dictamen en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte y está listo para ser debatido en el Recinto. El mismo modificaría el artículo 48 de la Ley 24.449, reduciendo de 0,5 gramos a 0 el grado permitido de alcohol.