Egresaron más de medio centenar de agentes de la Policía de Chubut

El ministro de Seguridad de la Provincia, Miguel Castro, y el jefe de la Policía del Chubut, César Brandt, encabezaron el acto a través del cual se concretó el egreso de nuevos 56 agentes policiales que se formaron durante todo el año en el Centro de Formación Profesional N° 663 de la ciudad capital.

Participaron el subsecretario de Seguridad y Relaciones Institucionales, Rubén Becerra, el subjefe de Policía, Juan Cruz Campos, los directores que integran la Plana Mayor, los jefes de áreas, personal policial en actividad y en situación de retiro, autoridades de la Armada Nacional, familiares de los flamantes egresados e invitados especiales.

Castro: “Van a poner la sabiduría, la templanza y la honestidad”

En ese marco, Castro expresó que “en nombre del gobernador Mariano Arcioni y en el mío, les ratifico la satisfacción por este logro y les damos la bienvenida al servicio de nuestra Institución que me honra conducir. Fui parte de la Policía del Chubut, me marcó y –gracias a ese paso importante- me permitió ser lo que soy”.

“Quiero redoblar el saludo y el agradecimiento a las familias de los agentes. La sabiduría, la templanza, la honestidad y la vocación de servicio que ponen a disposición de cada ciudadano, la sociedad lo va a saber valorar”, destacó.

Brandt: “Vestir este uniforme significa un honor y un orgullo”

Por su parte, César Brandt agregó “los felicito por la dedicación al estudio, dedicación y disciplina para ejercer la profesión de seguridad en la sociedad chubutense. Se incorporan a una Institución que tiene un prestigio bien ganado entre otras Policías del Chubut”.

“Vestir este uniforme significa un honor y un orgullo. La Policía del Chubut tiene que trabajar en el marco del respeto a los derechos y las garantías a favor de la sociedad. Los valores del coraje, responsabilidad, decisión, templanza, prudencia y fortaleza. Me quedo con la sabiduría para que tomen decisiones con la convicción que el arma que –a partir de hoy van a portar- es un arma de la sociedad y el Estado. No es un poder ni una facultad delegada para ejercer justicia por ‘mano propia’. Ustedes tienen que buscar que la Justicia tenga realidad cada día de sus vidas”, completó.

Reconocimientos

A lo largo de la ceremonia, se entregaron reconocimientos a los mejores 3 promedios que fueron María Krystyna Molina Kuzmicky, Lucía Arias y Guadalupe Giménez. Además, se entregaron distinciones a los agentes que se destacaron en la materia ‘Manejo de Armas de Fuego, Equipamiento y Tiro Policial’ que dictó el Suboficial Miguel Cárdenas.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando el suboficial mayor José Downie (que fue herido en un acto de servicio hace 15 años) le hizo entrega del despacho a su hija que egresó como flamante funcionaria policial, durante el transcurso del acto que se realizó en las instalaciones del Colegio de Comercio N° 793 de Rawson.

La agenda de actividades de los actos de egresos de los nuevos agentes policiales va a continuar en Puerto Madryn, Esquel y Comodoro Rivadavia. En total, serán 175 nuevos agentes en toda la provincia que se van a desempeñar -en los primeros meses- en el Área de Operaciones de cada Unidad Regional de la provincia.