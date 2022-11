Spina: “El problema de la educación es de toda la sociedad”

El secretario general del gremio SITRAED, Guillermo Spina habló tras la última reunión paritaria que mantuvieron los gremios docentes con el Gobierno Provincia en el marco de las negociaciones paritarias. Destacó el acuerdo alcanzado, pero insistió que la recomposición salarial debe continuar.

En el encuentro acodaron que el adicional de 18 mil pesos, establecido por el decreto 970/22, se incorpore como un porcentual del sueldo, implicando un 10%, y además el ítem de recursos materiales pase de 10,5 a 13,5%.

“Algunos dirán que fuimos a la baja, pero esto no es así. Una gran cantidad de docentes se verán beneficiados con este acuerdo logrado”, indicó Spina al tiempo que añadió: “Ya desde la paritaria anterior dijimos que queríamos trabajar con paritarias cortas, que las mesas sigan abiertas y que permanentemente, al menos, un pequeño porcentual vayamos incrementando todos los meses para poder mitigar un poco la escalada inflacionaria. El objetivo es que no pase lo que sucedió el primer semestre de este año, donde se planteaba un aumento desde el Gobierno, no había acuerdo y cuatro meses después aceptábamos la primera oferta realizada”.

“Nosotros decimos que todo incremento al sueldo básico es necesario. Después de varios pedidos que veníamos haciendo, se logró el pase del adicional que veníamos percibiendo al sueldo básico y esto va a traccionar sobre el resto de los ítems”, destacó el gremialista.

Medidas de fuerza

Por otro lado, Spina comentó que desde SITRAED convocaron un solo paro en lo que va del 2022 y que la gran mayoría de los días afectados fueron por decisión de otros sectores.

A su vez, celebró que los padres se involucren en los reclamos, ya que “el problema de la educación es de toda la sociedad y la mejora va a ser para todos. En este contexto el sector docente deberá pelear por las condiciones y por las mejoras que creemos que se deben dar, pero la sociedad debe reclamarle a los gobernantes que sus hijos tengan una educación pública digna”.

“La realidad es que no creo que la solución de la Educación sea generar más escuelas privadas, para algo está el Estado, para construir una sociedad justa. Hay que sentarse y acordar ciertas pautas de gobernabilidad como provincia. La educación no puede ser una política de Gobierno, tiene que ser una política de Estado, el norte lo debemos marcar entre todos y no debe cambiar cada cuatro años”, concluyó Guillermo Spina.