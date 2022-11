Sin margen de error para la Selección Argentina

La Selección Argentina debutó este martes con una inesperada y dura derrota por 2 a 1 frente a Arabia Saudita en la primera fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022, por lo que complicó sus chances de clasificarse a los octavos de final.

No obstante, las posibilidades de avanzar a la próxima instancia todavía son altas si el elenco que comanda el entrenador Lionel Scaloni logra imponerse en sus próximos dos compromisos frente a México, este sábado a las 16, y Polonia, el miércoles 30 a la misma hora.

Es que, en Rusia 2018, la Selección argentina de Jorge Sampaoli se clasificó a octavos con solo cuatro puntos cosechados en la fase de grupos.

El rival también estará atado a la ubicación en la que termine el seleccionado albiceleste en la tabla, dado que de ser primero se enfrentará con el segundo del Grupo D, que cuenta con Francia -vigente campeón-, Dinamarca, Túnez y Australia, y de ser escolta se medirá con el líder de esa zona.

Lionel Messi tras la derrota

Lionel Messi habló después de la sorpresiva caída 2 a 1 de la Argentina contra Arabia Saudita en el Mundial de Qatar y si bien reconoció que el equipo perdió por errores propios, se mostró confiado en que podrá superar a México y a Polonia en los próximos dos compromisos del Grupo C.

“Hace mucho que no pasamos por una situación así, así que tenemos que estar más unidos que nunca, quedan 2 partidos hay que preparar lo que viene y pensar en nosotros”, sostuvo el capitán y autor del único tanto de la Albiceleste.

Más allá de la bronca lógica, Messi se mostró seguro de que son capaces de conseguir los seis puntos: “A la gente le digo que confíe, que este grupo no los va dejar tirados”.

Di María

El «fideo» Ángel Di María lamentó la derrota de este martes ante Arabia Saudita por 2-1 en la fecha inicial del grupo C de la Copa del Mundo Qatar 2022, y pidió «pensar en lo que viene».

«Pudimos haber ganado 5-0 tranquilamente, pero perdimos. Ya está, hay que pensar en lo que viene”, explicó ante la prensa.

«Ni éramos los mejores antes, ni somos los peores ahora. Hay que pensar en positivo; en algún momento se iba a cortar esa racha y ahora hay que salir rápido de esta situación; el partido terminó».