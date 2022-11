Madryn: “No me agarraron manejando, nos vimos en Disney”

Durante la madrugada de este domingo un hombre fue detenido tras evadir un control de alcoholemia y posteriormente intentar huir a pie.

El hecho ocurrió poco antes de la 3, en un control que llevaban adelante en conjunto personal policial y de la APSV en inmediaciones de la calle Albarracín entre San Martín y Marcos A. Zar, de Puerto Madryn.

Una camioneta Chevrolet modelo S-10, que circulaba por el lugar en cuestión, frenó bruscamente, hizo marcha atrás algunos metros con el fin de evadir el control y al verse imposibilitado el conductor se bajó del vehículo.

Como se vio imposibilitado de huir el hombre, junto a un acompañante, manifestó a los efectivos policiales “ya está. No me agarraron manejando, nos vemos en Disney. No pueden hacerme alcoholemia”.

Acto seguido, “intentó huir por calle Albarracín en sentido este, evidenciando que estaría bajo los efectos del alcohol debido a su descoordinación motriz y balbuceo en su habla”, indicaron desde la policía local.

Tras verse encerrado, el conductor se tornó violento y comenzó a arrojar golpes de puño, mientras que su amigo incitaba a reñir a los efectivos, por lo que ambos fueron demorados.