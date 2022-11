La Ley de Humedales podrá ser tratada en Diputados antes de fin de año

Mientras organizaciones ambientalistas -entre ellas la Multisectorial de Humedales- se congregaban en las afueras del Congreso, puertas adentro un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; Agricultura y Ganadería; y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se reunió este jueves para cerrar el tratamiento de la ley de humedales, cuyo resultado fueron dos dictámenes, el de mayoría de JxC que cosechó 57 firmas, y el de minoría del FdT con 46 firmas.

Las firmas al dictamen de mayoría (57 firmas) fueron de Ricardo Buryaile, Lidia Ascárate, Miguel Bazze, Martin Berhongaray, Gabriela Brouwer De Koning, Carrizo Soledad, Soher El Sukaria, Maximiliano Ferraro, Germana Figueroa Casas, Rogelio Frigerio, Gustavo Hein, Juan Manuel López, Martín Maquieyra, Dolores Martínez, Victoria Morales Gorleri, Graciela Ocaña, Paula Oliveto Lago, Marilú Quiroz, Dina Rezinovsky, Víctor Romero, Diego Santilli, Humberto Schiavoni, Danya Tavela, Pablo Torello, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez. En disidencia firmaron Pedro Galimberti, Jorge Rizzotti y Jorge Vara.

Por el dictamen de minoría (46 firmas) acompañaron Leonardo Grosso, Carlos Heller, Juan Carlos Alderete, Héctor Bárbaro, Lisandro Bormioli, María Brítez, Guillermo Carnaghi, Marcelo Casaretto, Marcos Cleri, Pedro Dantas, Enrique Estévez, Federico Fagioli, Eduardo Fernández, Rogelio Iparraguirre, Máximo Kirchner, Florencia Lampreabe, Susana Landriscini, Germán Martínez, María Martínez, Blanca Osuna, Sergio Palazzo, Hernán Pérez Araujo, Eber Plaza, Carlos Ponce, Leandro Santoro, Carlos Selva, Natalia Souto, Eduardo Toniolli, Lucio Yapor y Natalia Zaracho.

Al respecto, firmaron en disidencia parcial Diego Sartori y Enrique Estévez, mientas que en disidencia total lo hicieron María Luisa Chomiak (Chaco), Juan Manuel Pedrini y Jorge Romero (Corrientes).

A raíz de las recurrentes quemas en el Delta del Paraná el tema de la protección de los humedales volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública y, el 15 de septiembre pasado, el pleno aprobó en sesión emplazar a las comisiones para avanzar con el debate de los diferentes proyectos. De las 10 iniciativas que estaban sobre la mesa, este jueves llegaron dos textos para ser dictaminados.

Por un lado, el proyecto que encabeza Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, cuenta con el respaldo de las organizaciones ambientalistas y es similar al que obtuvo dictamen el año pasado -solo en esa comisión- pero finalmente no avanzó. Hay quienes dudan que el oficialismo se imponga con las firmas, dado que hay diputados que responden a gobernadores de provincias que no están de acuerdo con la ley, como aquellas que tienen actividad minera.

En tanto, producto de un consenso entre los proyectos de Maximiliano Ferraro y Ximena García; Jorge Vara; y Gabriela Lena, Juntos por el Cambio puso sobre la mesa un texto unificado.

El debate

En un discurso más político que técnico, la camporista Florencia Lampreabe pidió “dar un mensaje claro a la sociedad” sobre un tema que “si hay algo que no le faltó fue debate”. En ese sentido, recordó que “esta discusión tiene más de 10 años”, durante los que hubo dos medias sanciones del Senado y multiplicidad de reuniones.

Al contar que estuvo presente en la reunión de la Comisión de Minería que se realizó este miércoles, la diputada señaló cómo los representantes de la Cámara de Empresarios Mineros “mienten” y “hacen decir a la ley lo que la ley no dice”. Así, explicó que al ser consultados por los artículos a los que se oponían de una ley de humedales, “contestaban con vaguedades” porque “no pueden sostener dónde dice la ley que es antiproductiva”. “Simplemente vienen a oponerse”, fustigó.

La bonaerense resaltó la “importancia de los humedales, estos ecosistemas que son reguladores hídricos, que son amortiguadores del cambio climático, y los servicios que prestan a quienes viven cerca”. “La ley de humedales es una herramienta de planificación estatal, una herramienta que amplía las capacidades del Estado para intervenir en nuestro vasto territorio”, defendió.

Y continuó: “Es una base de regulación, de criterios y de principios para darles también herramientas a las provincias. No prohíbe la producción, lo que da es un piso de criterios para poder proteger los humedales y planificar esa política productiva”.

“¿Quién puede decir hoy que, en este contexto de crisis, de crisis climática, energética, alimentaria, que la protección de nuestros recursos -mal llamados- naturales, de estos ecosistemas, no es estratégico para nuestra Patria?”, se preguntó y lamentó que “cueste tanto avanzar con esta ley”.

Finalmente, Lampreabe sostuvo: “Confiamos en que las instituciones de la democracia puedan más que los lobbies a los que no les importa ver el mundo prendido fuego con tal de sacar alguna tajada”. “Piensen en qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos e hijas, qué mundo le estamos dejando a nuestros nietos y las generaciones futuras. Piensen para qué van a servir los dólares en un gran desierto”, cerró.

Luego fue el turno del diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien aclaró que quería “desterrar algunos supuestos, mentiras o mitos” que se “pretenden instalar sobre el interbloque al que pertenezco” respecto de una oposición a que la ley salga. Entonces habló del dictamen unificado al que llegaron dentro de su bancada y que “es el reflejo de un compromiso que también nosotros tenemos con respecto a la defensa del medioambiente, la agenda contra el cambio climático compatible con la producción y el desarrollo sostenible”.

“Pretendimos buscar un equilibrio lógico y razonable”, apuntó y afirmó que ese dictamen “fija los lineamientos para encauzar las tensiones sociales, económicas y ambientales” que hay en torno a la cuestión. “Es mentira que no queremos una ley de humedales”, insistió.

Autor de uno de los proyectos que se tomó para el dictamen unificado dentro de JxC, y con una posición particular sobre el tema, el radical Jorge Vara respondió a la pregunta de “por qué algunos gobernadores están tan preocupados”. “Están preocupados por el desarrollo de sus territorios”, señaló y, con imágenes y gráficos, intentó explicar las diferencias de cómo “el cambio climático impacta en países desarrollados y subdesarrollados”.

“No hay un negacionismo del calentamiento global”, aclaró para advertir que “la agenda que no estamos atendiendo” es la de la generación de emisiones antrópicas, que lideran las grandes potencias. “No tenemos que salir a pagar pasivos ambientales que no generamos nosotros. Hay organizaciones del hemisferio norte que inducen a nuestras mismas organizaciones a una agenda en la cual no nos estamos dando cuenta a dónde nos está llevando”, enfatizó.

En referencia a su provincia, Corrientes, Vara subrayó: “Nacimos en los humedales, nos desarrollamos en los humedales, nos criamos en los humedales y respetamos los humedales, y producimos dentro de los humedales”. Pero indicó que al colocar “un alto nivel de conservación no se está hablando de presupuestos mínimos sino de presupuestos máximos” y, de esa manera, “queda mucho más restringido el desarrollo de proyectos productivos”.

Así, explicó que su provincia, si saliera un proyecto en esas condiciones -como propone el oficialismo-, se vería afectada en un 60%. Y sumando las restricciones por la Ley de Bosques, “el 90% de la provincia queda comprometida. Nos paralizan”. “A mí no me corren los lobbies, ni nosotros le hacemos caso a ningún lobby. En la provincia de Corrientes lo que se cuida es a los productores”, remarcó el legislador.