Jóvenes de Trelew acceden a su primera experiencia laboral

La Coordinación de Empleo Social de la Municipalidad de Trelew concretó, la firma de actas acuerdo con seis empresas privadas de distintos rubros, para la incorporación de jóvenes al empleo, a través de los programas Más y Mejor Trabajo y de Inserción Laboral.

El acto, desarrollado en el Museo Municipal de Artes Visuales, estuvo encabezado por el coordinador de Empleo Social, Ricardo Meli, y la directora del área, Anabella Funes.

El objetivo del Programa Más y Mejor Trabajo es incrementar las competencias y habilidades profesionales de los beneficiarios a través de la capacitación teórica y el desarrollo de prácticas en el puesto de trabajo. Los jóvenes deben cumplir con cuatro horas diarias de labor, de lunes a viernes, con una ayuda económica no remunerativa, a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

En esta oportunidad fueron once beneficiarios, la mayoría incorporándose al programa de capacitaciones y prácticas, y los restantes que ya habían pasado por esa primera experiencia, a través del Programa de Inserción Laboral.

Meli aseguró que la búsqueda de oportunidades de empleo para los jóvenes «es una política encomendada por el Intendente para tratar de mejorar la situación de nuestra ciudad. Es un grano más de arena para poder establecer trabajo seguro y eficaz para nuestros jóvenes».

«Estamos muy contentos de llevar adelante esta labor que viene perdurando desde hace tanto tiempo. Quiero hacer una mención para las compañeras que hacen el trabajo en terreno, que tienen contacto con los empleadores y están comprometidas con los jóvenes de nuestra ciudad».

En tanto, la directora de Empleo Social, Anabella Funes, agradeció «a los empleadores que hacen uso de nuestro programa, especialmente aquellos que tras la primera etapa de capacitación y práctica, van dejando a los chicos en efectivo».

«Por supuesto invitamos a que se sigan sumando empleadores«, agregó Funes, e informó que también está disponible el Programa Promover, para la incorporación laboral de personas con discapacidad: «Ya logramos realizar entrenamientos para el área municipal, pero nos falta hacerlo para el área privada. Los invitamos a conocer las personas que tenemos inscriptas, los perfiles y los beneficios de incorporar a personas con discapacidad», precisó.

Un programa exitoso

El objetivo más importante de los programas de capacitación y prácticas laborales para jóvenes es que, luego de la experiencia inicial, los beneficiarios pueden incorporarse de manera efectiva al mercado laboral registrado. Es el caso de Erika Arias, una joven trelewense de 19 años, que se desempeña en una estación de servicio céntrica: «Fueron cuatro meses de entrenamiento y hace una semana quedé en blanco. Agradezco la oportunidad que se me dió, estoy en un lugar con personas muy capaces que me ayudan».

«Es muy difícil conseguir trabajo siendo joven porque una no tiene experiencia. En mi caso escuche de este programa, me inscribí, hice el curso, me llamaron para la entrevista y pude entrar a trabajar. Estoy muy agradecida con mis supervisores y compañeros de trabajo también», indicó.