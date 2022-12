Entró en erupción el volcán más grande de todo el mundo

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) anunció que el volcán activo más grande del mundo, el Mauna Loa, localizado en el estado de Hawái, entró en erupción.

Las autoridades declararon estado de alerta en la región, pues el Mauna Loa no registraba erupciones desde hace cuatro décadas.

El servicio refirió que el volcán entró en actividad cerca de las 23:30 (hora local) del domingo, en la caldera Moku‘āweoweo, dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. Por medio de un comunicado, el USGS indicó que de mantenerse la erupción en el interior de la caldera, la lava permanecerá dentro de sus paredes. “En este momento, los flujos de lava se encuentran dentro del área de la cumbre y no amenazan a las comunidades de las laderas”, precisó.

No obstante, advirtió que es probable que los vientos transporten gas volcánico, cenizas finas y filamentos de vidrio basáltico, conocidos como cabellos de Pelé.

Asimismo, recordó que en las primeras etapas de actividades pasadas, el Mauna Loa era muy dinámico, por lo que la localización y el progreso de los flujos de lava podrían variar con rapidez.

El Servicio Nacional de Meteorología, por su parte, instó a personas con dificultades respiratorias a mantenerse resguardados, pues restos de cenizas “de menos de un cuarto de pulgada” podrían acumularse en algunas partes de la isla.

Especialistas del Observatorio Volcánico de Hawái se encuentran en la zona para realizar un reconocimiento aéreo que posibilite la evaluación de los peligros y describa mejor la erupción.