Se confirmó la lesión de Lo Celso

El futbolista del Villarreal de España, Giovanni Lo Celso, recibió la confirmación de la lesión sufrida días atrás: se trata de un desgarro que lo dejaría afuera de las canchas por algunas semanas y preocupa su presencia en el debut de Argentina en Catar 2022.

Tres semanas, como mínimo, demandaría la recuperación del deportista, llegando entonces “con lo justo” a disposición del DT Lionel Scaloni para el primer partido de la Selección en la cita mundialista.

Un desgarro afecta al rosarino

El mediocampista Giovani Lo Celso acusa una lesión muscular y podría llegar «con lo justo» al estreno del seleccionado argentino de fútbol en el Mundial Qatar 2022, pautado para noviembre venidero.

Aun cuando Villarreal no emitió un parte oficial respecto de la lesión del zurdo volante, allegados a la institución dieron cuenta en los medios españoles que la molestia que afecta al ex Rosario Central es un «desgarro chico» que debería demandar una recuperación «de tres semanas» como mínimo.

Lo Celso, de 26 años, sintió una molestia en el bíceps femoral de la pierna derecha en el encuentro que su equipo perdió en la tarde-noche del domingo con Athletic Bilbao (0-1), por LaLiga española.

El propio DT Quique Setién había alertado horas atrás de la complejidad de la lesión que afectó a Lo Celso, de quien dijo que «ha notado molestias en el isquiotibial. Está pendiente de pruebas que determinarán qué es lo que tiene», sostuvo en conferencia de prensa.

Independientemente del tiempo establecido de recuperación, el técnico Lionel Scaloni no piensa en desafectar al jugador y – por el contrario- estima contar con el rosarino en el encuentro debut ante Arabia Saudita, previsto para el martes 22 de noviembre en el estadio Lusail, de Doha.

Según indica el sitio web Doble Amarilla, una fuente cercana al campamento albiceleste confió que «la idea es que a ‘Gio’ (Lo Celso) lo liberen desde el Villarreal y le permitan hacer la recuperación junto al seleccionado argentino»

Argentina iniciará la disputa de la Copa del Mundo en el grupo C enfrentando a Arabia Saudita y luego se medirá con México (sábado 26) y con Polonia (miércoles 30).

Pogba es baja para el campeón defensor Francia

El mediocampista francés Paul Pogba, una de las figuras del equipo campeón del Mundo en Rusia 2018, quedó este lunes desafectado del Mundial de Qatar ya que se resintió de la lesión de la rodilla que arrastra desde mediados de año.

Si bien era complicada su presencia en la Copa del Mundo, su representante, la abogada brasileña Rafaela Pimenta, confirmó que finalmente el jugador de Juventus no podrá defender el título con Francia en Qatar.

«Después de las pruebas médicas, es extremadamente doloroso informar que Paul Pogba necesitará todavía rehabilitación después de su operación (de una rodilla, a comienzos de septiembre). Por esta razón, Paul no podrá unirse al equipo de Francia en Qatar», informó la agente del futbolista en un comunicado que replicó la agencia AFP.

En Bélgica prenden velas por la recuperación de Lukaku

El delantero de Bélgica, Romelu Lukaku, sufrió una lesión muscular y se perderá los próximos partidos con Inter de Italia, lo que pone en compromiso su presencia en el Mundial de Qatar.

«Lukaku volvió a las canchas el último 26 de octubre tras dos meses de parate, pero volvió a lesionarse en el muslo y seguro que se perderá los próximos compromisos del Inter. Crece la preocupación por el riesgo de poder perderse el Mundial» señala hoy el diario italiano Tuttosport.

En un comunicado publicado en su sitio web oficial el Inter informó que «Romelu Lukaku se sometió esta mañana a pruebas clínico-instrumentales en el Instituto Humanitas de Rozzano. Las investigaciones destacaron un resentimiento de la cicatriz miotendinosa del tendón de la curva del muslo izquierdo. El estado del jugador será revisado y se hará un seguimiento en los próximos días».

El atacante no estará disponible para el partido de este martes ante el Bayern de Múnich por la Champions y su presencia ante la Juventus, el próximo domingo por la Serie A, también quedó descartada.

En la selección de Bélgica se sigue con «mucha preocupación» la situación de Lukaku, quien desde el inicio de la temporada apenas sumó cinco participaciones, un partido completo y un solo gol con Inter de Milán.