Provincia y las cooperativas buscan llegar a un acuerdo con CAMMESA

Funcionarios de la Provincia del Chubut mantuvieron este martes un encuentro con intendentes y representantes de Cooperativas Eléctricas de la Provincia, con el objetivo de avanzar en una estrategia integral para saldar la deuda que tienen las entidades con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA).

El encuentro, encabezado por el ministro de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera, se realizó en el salón de SEROS de Playa Unión y participaron el subsecretario de Energía, Eugenio Kramer; el titular del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE), Gustavo Monesterolo; los intendentes de Rawson, Damián Biss y de Trelew, Adrián Maderna; los secretarios de Gobierno de Puerto Madryn, Martin Ebene; de Sarmiento, Emanuel Venter Jenks; junto al de Obras Públicas, Rubén Camarada; los presidentes de la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos (Fechcoop) y de la Cooperativa de Trelew, Fabricio Petrakosky; de la Cooperativa de Rawson, Alejandro Yáñez; y del Consejo de Administración de Servicoop Puerto Madryn, Harry Woodley; entre otros.

Ordenar el sistema energético

En este marco, en declaraciones ante los medios de prensa, el ministro Aguilera, calificó de “positiva la reunión”, y contó que “es el primer encuentro que concretamos, luego de haber estado en Buenos Aires con la Secretaría de Energía, y este es un avance, pero sabemos que no será fácil, ni un proceso rápido, pero lo importante es que estamos en ese camino, con la idea clara de ordenar el sistema energético de Chubut e ir a algo que sea realmente sistémico, que tengamos todos las mismas reglas de juego”.

En el mismo sentido, el funcionario provincial explicó que “somos una Provincia con mucha generación aislada, con 25 lugares donde nos generamos la propia energía, pero también tenemos un sistema de distribución aislado, en donde cada cooperativa que es distribuidora tiene reglas internas que hacen que no seamos todos parte de ese sistema, y esta reunión es el primer paso para empezar a ordenar al mismo”.

A su vez, el ministro repasó que “ante esto, lo que la Secretaría de Energía y CAMMESA están planteando como regla básica, lo que no significa que no se pueda rediscutir, es un acuerdo marco que implica un 40% de la quita, tener las últimas dos facturas al día, y 96 cuotas sobre la deuda remanente, con 6 meses de gracia”.

Y continuó: “pero a esto hay que sumarle las condiciones particulares de cada Cooperativa, porque no todas hoy tienen en su factura el cobro del insumo de energía, es decir, lo que le cuesta a ellos pagar la energía mayorista, eso no se lo pueden trasladar al usuario, entonces eso es lo que hay que empezar a ordenar, para luego ir a Nación y a CAMMESA, a concretar un plan de pago para llegar en un plazo de 4, 6, 8 o 10 meses a poder cubrir el corriente, y después de ahí podemos empezar a hablar de la deuda”.

“Lo que decidimos entre todos es que el día martes de la próxima semana se realizará una reunión técnica y jurídica de cada entidad para poder avanzar y unificar criterios”, finalizó Aguilera.

Tratamiento diferenciado

A su turno, el intendente de Rawson, Damián Biss, expresó que “lo que se analizó fue ver la forma de darle un tratamiento integral a la deuda que tienen las cooperativas con el distribuidor mayorista de energía que es CAMMESA, dejando en claro que desde lo político todos coincidimos en que sería un error que cada cooperativa intente solucionar el tema de forma individual”.

“En el caso de Rawson, durante cuatro años hubo un incremento solamente hasta el 2019, de ahí hacia atrás, durante cuatro años la cooperativa tuvo incrementos en el VAP por el 20% nada más, cuando estamos viendo que la inflación supera este año el 50%. Nosotros a principio del año hemos dado un aumento del 20% nada más, y con eso es imposible afrontar el corriente, por eso de aquí en más vamos a intentar que CAMMESA nos dé un tratamiento diferenciado fundamentalmente con los intereses”, concluyó Biss.

Trabajo en conjunto

Por su parte, el presidente de la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos (Fechcoop) y de la Cooperativa de Trelew, Fabricio Petrakosky señaló que “fue una reunión muy importante en donde hemos definido poder trabajar en conjunto, y rápidamente elaborar propuestas para poder negociar con la Secretaría de Energía en este caso y lograr un acuerdo con aquellas Cooperativas que presentan pasivos con CAMMESA”.

Asimismo, Petrakosky remarcó que “la idea es trabajar de manera unificada, en este tiempo ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir y ya es hora de concretar una solución de toda esta problemática, buscando que no sea todo tarifa, tenemos que trabajar hacia la soberanía energética, eso nos va a dar la posibilidad de obtener beneficios, teniendo en cuenta que la Provincia tiene un 33% del paquete accionario dentro de la Hidroeléctrica Futaleufú, y si traducimos eso en generación energética estamos hablando de aproximadamente 870 gigas anuales”.

“Si esto se traduce en energía a un precio preferencial como viene negociando la empresa privada ALUAR desde hace más de 40 años sería un beneficio excepcional para todos los chubutenses, por eso creemos que hay que trabajar en eso, dado que la deuda de todas las cooperativas, el total ronda los 30 mil millones de pesos, y más allá de la situación compleja que estamos atravesando y del nivel de morosidad que tienen las distribuidoras chubutenses, yo creo que el corte del suministro es inaplicable”, enfatizó el referente cooperativista.