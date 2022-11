Luque encabezó la licitación de la segunda etapa de la Escuela Municipal

Este lunes, el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, presidió la apertura de sobres de la segunda parte del espacio educativo que funcionará a partir del próximo año en la intersección de las calles O’Donell y Angelelli. Se trata de una inversión de más de 232 millones de pesos, que permitirá cubrir todos los años del nivel primario en el futuro con infraestructura de primera calidad.

El acto contó con la presencia del secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Maximiliano López; la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; el profesor de la UNPSJB e investigador del CONICET, Sebastián Barros; miembros del gabinete municipal; referentes de UOCRA; y representantes de distintas instituciones.

Parte de la solución

En este sentido, el mandatario local agradeció el acompañamiento constante y agregó “es realmente importante terminar de construir la escuela que diseñamos en este primer emprendimiento municipal. Teníamos dos formas de resolver determinadas cuestiones en cada una de las materias que nos toca cuando se trata de gobernar una ciudad”.

Asimismo –continuó- “podríamos mirar para el costado y ver que los problemas que no son exclusivamente de jurisdicción municipal, los debería resolver otro Estado, o mejor hacernos cargo y colaborar siendo parte de las soluciones y no de las críticas, como lo hicimos con la salud en el contexto de pandemia”, puntualizó.

Recursos humanos

De esta manera, recordó que el proyecto comenzó antes de llegar a la intendencia de la ciudad y convocó al profesor e investigador del CONICET, Sebastián Barros por su mirada social al respecto. “En las reuniones previas nos basamos en aquellas acciones que podíamos intentar a fin de construir una mejor calidad educativa y fue una decisión entre distintas áreas de la Municipalidad”.

“Nos enfocamos en nutrir con recursos humanos y darle contenido a través de un cuerpo docente y auxiliares de la educación. Comprendemos que las acciones que llevamos a cabo desde la Municipalidad deben contar con los mejores recursos para dar la mayor calidad posible a un proyecto que estamos formando”, explayó.

En esta misma línea, el intendente indicó que “muchos empezamos a debatir, porque no es sencillo crear una escuela para un Estado que nunca la había hecho. En marzo del 2023 habrá chicos y chicas educándose, una enorme responsabilidad que nos enorgullece”.

Por otro lado, destacó las trayectorias escolares que se dictan en distintas sedes vecinales. “Como Municipio es un desafío, donde los errores los iremos subsanando en el camino con el mayor profesionalismo y el mejor recurso humano”.

“Los espacios públicos y edificios que se comienzan pero no se terminan, una obra paralizada, un lugar abandonado puede transformarse en la solución de un problema como la falta de matrícula educativa. Por tal motivo, junto con la provincia y el Ministerio de Educación, estamos muy contentos de cumplir con la palabra. La política no es una herramienta negativa, puede transformar o empeorar dependiendo de quienes la llevan adelante, aun así cumplimos con la palabra y la confianza que depositan para mejorar la calidad de vida”, concluyó Luque.

Apuesta a la educación

Por su parte, el responsable del área de Obras Públicas, Maximiliano López, expuso que “es una obra importantísima, una fuerte apuesta a la educación. En su su primera etapa la refuncionalizamos con 650 metros cuadrados, cuatro aulas, un laboratorio, la cocina, los baños, administración y otras dependencias. En esta segunda etapa, se contempla la ampliación que conectará los dos edificios y 8 aulas más”.

Continuando en ese tenor, detalló que “se trata de más de 600 metros cuadrados de refacción y más de 230 de obra nueva, con lo que vamos a tener todas las aulas de primer a sexto año. Es un edificio de construcción en seco y tecnológico, pensado en que no impacte en el ambiente”.

“La decisión de ponerlo en funcionamiento ya es una realidad. Actualmente, se está ejecutando el cerco perimetral, que se suma a la obra ya realizada y a esta que estamos licitando. Es infraestructura municipal de primera categoría, con materiales y equipamiento de calidad”, enfatizó López.

Marcar la diferencia

En tanto, la titular de Cultura, Liliana Peralta, señaló que “esta escuela abarcará cuatro barrios diferentes y persigue el objetivo de lograr la igualdad entre los distintos sectores. El plan se trabaja de forma conjunta entre el equipo municipal y dos personas con mucha capacidad como Raúl Muriete y Sebastián Barros, con una gran responsabilidad en cuanto al proyecto pedagógico”.

“En la escuela, además de la enseñanza tradicional, se desarrollarán diversas actividades, como espacios de capacitación para los docentes de la ciudad y talleres gratuitos de inglés, entre otras. Estamos avanzando para que la escuela comience a funcionar y sabemos que esta acción marcará la diferencia, lo que nos llena de satisfacción”, explicó la funcionaria.

El foco en la formación

Por último, Sebastián Barros afirmó que “en 2018, mantuvimos una reunión en la que, preocupados por la situación del sistema educativo, la premisa fue avanzar en la construcción de una escuela municipal de jornada completa con enseñanza de inglés”.

“Hacer un llamado a licitación muestra una clara voluntad de poner el foco en aquellas generaciones que están atravesando su proceso de formación. La idea es buscar contenidos que mejoren la vida comunitaria, la inclusión educativa y el apoyo a las trayectorias escolares”, expresó.

Finalmente, Barros manifestó que “será un lugar del que disfrutará quien trabaje y quien se forme, con innovaciones educativas y nuevas tecnologías. Queremos apuntar hacia las desigualdades e ir acortando esa brecha existente para dar a los chicos un futuro mejor”.