La UTA anunció un paro de colectivos por 72 horas para la próxima semana

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció este martes un nuevo paro por 72 horas para la semana que viene luego de no arribar a un acuerdo en una nueva reunión que se realizó en la jornada de hoy: «Sin aumento, no nos detendremos, no vamos a resignar nuestros salarios», dijo el gremio en un comunicado. La medida se llevará adelante los días 25, 26 y 27 de octubre.

Cabe destacar que la medida de fuerza alcanza a los transportes de corta y media distancia de todo el interior del país, por lo que en la provincia afectará a las líneas de colectivos de todas las ciudades como así también a las empresas Mar y Valle y 28 de Julio.

«Nosotros vamos a defender nuestros salarios y las fuentes de trabajo. No queremos encontrarnos en medio de una disputa entre la Nación y las Provincias. Queremos el aumento que corresponde, por lo que resulta indispensable que el Congreso nacional declare la Emergencia en el Transporte de Pasajeros del Interior», expresó la UTA.