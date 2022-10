Intentaron incendiar una capilla en Villa La Angostura

A pesar del desalojo de Villa Mascardi, no cesa el “conflicto mapuche” en la cordillera patagónica. Este miércoles, la Capilla Nuestra Señora de la Asunción, en Villa La Angostura fue vandalizada con leyendas que apuntan a la comunidad mapuche.

El párroco de la capilla, aseguró en declaraciones a TN que “quisieron quemarla, no pasó a mayores, pero es una alerta para la comunidad”.

“Remu Lafken resiste”, es una de las leyendas que se lee en las paredes de la capilla, y se observan las marcas del intento de prender fuego el lugar.

El sacerdote, reconoció que “es la primera vez” que se encuentra ante un hecho de vandalismo de estas características, al tiempo que comentó que, en el centro de la localidad, “también tenemos una iglesia evangélica pintada”.

Este miércoles, y ante las nuevas manifestaciones de las agrupaciones mapuches en diversos puntos de la Patagonia, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, indicó que la presencia de las fuerzas federales se mantendrá en la zona ya que hay pedidos de captura, que hasta el momento no se han podido concretar.