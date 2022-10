Este sábado comienza el Torneo Regional para los equipos chubutenses

El Torneo Regional Amateur, la cuarta categoría del futbol argentino, comenzará su Temporada 2022 y precisamente en el caso de los equipos chubutenses, tendrán su debut entre este sábado y domingo.

En Puerto Madryn por la Zona 1 de la Región Patagónica, JJ Moreno será local de Defensores de La Ribera, mientras que el domingo, completará la programación en Rawson con “El clásico” de la ciudad entre Germinal y Defensores de La Ribera.

“El Naranja” y “La Academia” abren el Torneo

La Temporada 2022 del Torneo Regional Amateur comenzará a jugarse este fin de semana para la participación de los equipos chubutenses, que en la zona del Vale y de Comodoro Rivadavia estarán en plena competencia.

Este sábado en la tarde en Puerto Madryn, el conjunto de JJ Moreno será anfitrión de Racing Club de Trelew, jugando por la Fecha 1 de la Región Patagónica desde las 16 horas y con el arbitraje de Lautaro Carro.

Para este certamen, “El Naranja” se ha reforzado en gran manera, con la llegada de nueve refuerzos, como ser Martin Magallanes (arquero), Nehuén Pereyra, Gustavo Schiske, Rodrigo Linares, Cristian Taborda, Enrique Echeverri, Agustín Hernández, Brian Vega y Juan Silva, además de las continuidades de valores importantes del equipo, como Jorge Velázquez, Agustín Segundo, Gonzalo Peña y Leonel Contrera, entre los más destacados del equipo que comanda Andrés Iglesias.

En el caso de “La Academia” ha mantenido la base de los futbolistas que viene jugando desde hace Temporadas por la liga valletana, a quienes se les sumó el regreso de Nicolas Bobadilla, que viene del futbol del ascenso de Nueva Zelanda.

En tanto, el domingo, jugarán en el Estadio “El Fortín”, el local Germinal y Defensores de La Ribera reedita un nuevo “clásico” capitalino: será desde las 16 horas con Diego Álvarez como juez principal.

Vale destacar que “El Verde” ha hecho una apuesta importante esta Temporada, en la que buscará conseguir el ascenso al Torneo Federal A: sumó un nuevo entrenador, como ser Mario Martínez, ex Racing de Trelew años atrás y con último paso por Sol de Mayo de Viedma.

En cuanto a jugadores, llegó el ex arquero de Guillermo Brown en la Primera Nacional 2016/2107 Gonzalo Laborda, quien en los últimos meses se desempeñó en el futbol galés.

También son refuerzos Matías Avalos, David hoy Rubén “Tito” Ramírez (de amplia experiencia en Primera División en Colón de Santa Fe, Godoy Cruz de Mendoza, Racing de Avellaneda, entre otros y con paso en Brown en la Temporada 2016/2017) y Gustavo Fernández. Asimismo, regresó un valor de la casa, como ser Blas Sosa, que llega desde la Primera C, donde jugó en El Porvenir.

En Comodoro Rivadavia, en tanto, la fecha 1 por el Torneo Regional Amateur, se jugará entre Huracán y la CAI, que se medirán el domingo a partir de las 17 horas,en el Estadio Municipal y con Diego Schoff como árbitro.

FÚTBOL – TORNEO REGIONAL

Fecha 1 – Programación

Sábado 15

J. J. Moreno – Racing Trelew

16:00 horas

Árbitro: Carro Lautaro

Domingo

Germinal – La Ribera

16:00 horas

Árbitro: Álvarez Diego

Huracán Comodoro Rivadavia – CAI

17:00 horas

Árbitro: Schoff Diego