El Senado aprobó el Plan 2030 de Ciencia y Tecnología

En la Cámara de Senadores, el Proyecto de Ley del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 fue aprobado por 58 votos a favor y solo 1 en contra y fue enviado a Diputados donde se buscará convertirlo en ley.

El Plan, que define el conjunto de políticas para la próxima década, traza los 10 desafíos nacionales y las estrategias I+D+i para abordarlos. Fue elaborado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación durante más de un año y en colaboración con provincias, regiones, organismos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) y en discusión con actores de otros ámbitos. El Plan fue presentado, entre otros organismos, ante el Consejo Económico y Social (CES); ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de Senadores, que preside la senadora Silvina García Larraburu; la UIA, la CGT y la CTA y finalmente, en el Congreso de la Nación.

Expectativas

En ese marco el titular de la cartera de Ciencia, Daniel Filmus, manifestó que “es muy importante tener respuestas favorables. El Plan 2030 va a definir el futuro de la ciencia y la tecnología argentina por los próximos años y es importante abordarlo y tratarlo con compromiso”. El Ministro indicó que al igual que la ley de financiamiento “es una política de mediano y largo plazo”. Respecto al Plan destacó su abordaje colaborativo “hemos hecho más de 50 reuniones para discutir el proyecto y ha tenido muchísimas modificaciones ya que hubo aportes sustantivos. Estamos orgullosos del trabajo que se ha hecho”.

Durante la sesión, la senadora por Río Negro, Silvina García Larraburu, expresó respecto al proyecto: “Quiero reivindicar que, por primera vez, se pone a la ciencia y la tecnología al servicio de los grandes problemas que hoy tiene la Argentina. Es un proyecto que es el resultado de una construcción transversal y federal, que es lo más importante. Este es un plan muy importante que, sin duda, va a marcar un antes y un después para la historia de la Argentina en materia científica y tecnológica” y agradeció la presencia del Ministro de Ciencia, quien siguió de cerca la votación.

Por su parte, el senador Nacional por Tucumán, Pablo Yedlin, señaló que respecto a “la historia de la inversión en ciencia y técnica, definitivamente, la Argentina puede mejorar en este sentido y el objetivo del plan es, justamente, eso” y remarcó que “la distribución de los recursos de esta inversión en ciencia y técnica es absolutamente, como todo en la Argentina, muy despareja (…) y estas son las cosas que este plan intenta solucionar, porque avanza en esta idea”.

El senador por Chaco, Victor Zimmermann, manifestó que “tengo un compromiso de muchos años con el desarrollo de la ciencia y la técnica, poder, finalmente, tratar esto hoy es trascendente. ¿Por qué tengo este compromiso? Porque creo que la ciencia y la técnica son herramientas que tienen que expandirse y deben generar las oportunidades fundamentalmente para nuestras provincias con menor grado de desarrollo relativo para que, en el futuro, podamos competir entre iguales”.

A su turno, el senador Nacional por la provincia de por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, afirmó “si decimos y tenemos una política de Estado, que la votamos, después, cualquiera sea el gobierno que venga, dependerá de nosotros mismos cuidarla y de que esas políticas de Estado no se interrumpan” y destacó “investigación más desarrollo más innovación. Creo que no tenemos ninguna duda de que es por ahí. Tenemos la gran posibilidad de encontrar una salida para nuestros jóvenes”.

Por último, el senador Adolfo Rodríguez Saá indicó que “si no hubiera sido por la ciencia y la tecnología, que en el mundo logró encontrar en pocos meses una vacuna contra la pandemia que aún nos azota, la cantidad de muertos y el desastre en el mundo serían mucho mayor. Ese es el valor de la ciencia y la tecnología. Alcanzar una mayor soberanía científica y tecnológica para decidir con autonomía en todas las áreas estratégicas del país. Alcanzar una mayor soberanía científica y tecnológica para decidir con autonomía en todas las áreas estratégicas del país.”.

Plan CTI 2030

Traza los 10 desafíos nacionales para la próxima década, los cuales son: erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental; impulsar la bioeconomía y la biotecnología para potenciar las producciones regionales, alcanzar la soberanía alimentaria; contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos; construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional; lograr una salud accesible, equitativa y de calidad; desarrollar los sectores espacial, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa; fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del Mar Argentino; promover el desarrollo de la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la inclusión digital; potenciar la transición al desarrollo sostenible, y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética.

El Plan, que fue abordado desde perspectivas integradoras como el trabajo y empleo, la federalización, la perspectiva de género, la internacionalización, y la sostenibilidad, presenta las misiones y las estrategias I+D+i para cada desafío. Además, incluye las Agendas Territoriales Integradoras de Ciencia, Tecnología e Innovación (ATI-CTI) de cada región (Centro, Cuyo, NEA, NOA, Metropolitana).

Las ATI-CTI son un instrumento del Plan cuyo objetivo es favorecer la intervención de forma consistente con las especificidades territoriales de cada jurisdicción subnacional, sus capacidades y su potencial para innovar. Proporcionan un elemento ordenador para robustecer la planificación de acuerdo a plazos establecidos para el logro de resultados en el corto, mediano y largo plazo (2023-2030).

Por último, se encuentran las Agendas Transversales que se orientan a la Promoción General del Conocimiento; Tecnologías Aplicadas a la I+D+i; Ciencias Sociales y Humanas para el Desarrollo; Ciudadanía y Cultura Científica; Sostenibilidad; Perspectiva de género.