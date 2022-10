Comenzaron los actos homenaje por el 50° Aniversario del Trelewazo

En el marco del cronograma de actividades por el 50° Aniversario del Trelewazo, el intendente Adrián Maderna, junto a funcionarios, concejales y familiares de las víctimas de la masacre de Trelew, participaron este lunes de tres actos simbólicos: la recolocación de la placa de homenaje a las y los fusilados en el año 1972; la colocación de una placa alusiva a la pueblada que siguió a la masacre de los presos políticos frente al Teatro Español; y otra por el cambio de nombre y señalización del pasaje Catamarca, por el de «Trelewazo».

Democracia y solidaridad

La recolocación de la placa con los nombres de los fusilados fue en la Plaza Independencia, donde originalmente había sido puesta por vecinos de la ciudad al cumplirse un año de la masacre, pero que fuera desaparecida 24 horas después. La placa de cerámica para la señalización del Pasaje Catamarca como «Trelewazo», fue aportada por la Dirección de Cultura del Municipio y elaborada por la artista plástica Sonja Vitulic. La que fue colocada frente al Teatro Español conmemora los 50 años de la «Asamblea del Pueblo», a nombre del intendente Adrián Maderna y los familiares de la masacre de Trelew: «En un país donde los idealistas sin mártires y los réprobos viven sin castigo, la memoria del pueblo siempre será más larga que la astucias del represor», reza la inscripción.

Al dirigirse a los presentes Maderna aseguró que este homenaje «marca lo que representa Trelew, en términos de democracia, solidaridad y construcción de la memoria. Qué mejor que hacerlo con personas que realmente están comprometidas. Este no es el trabajo del descubrimiento de una placa, que va a quedar sin lugar duda en la memoria en la historia, sino que es el trabajo diario de perdurar, seguir, insistir y luchar para que no se pierda el sentido de lo que realmente ocurrió, primero con esa masacre indescriptible e inhumana, y luego con lo que significó el trelewazo. Los protagonistas son los familiares, las personas que estuvieron y la comunidad de Trelew, nosotros estamos de paso», indicó el intendente.

«Este fecha tan particular para todos los trelewenses y el país refleja lo que significa Trelew, un lugar donde perduran la pluralidad de ideas, donde podemos tener diferencias pero hay un objetivo en común que es la unidad del pueblo y eso fue lo que marcó el Trelewazo», agregó.

Compromiso con la memoria

Al tomar la palabra Hilda Bonardi, viuda de Humberto Toschi, una de las víctimas de la masacre, dijo que la colocación de las placas significa un «gesto simbólico de compromiso con la memoria, que se traduce también en defensa de la democracia. El habernos reunido con los bloques del Concejo Deliberante, la predisposición del intendente y la ejecución en consenso de todas estas actividades nos llena de un enorme placer. Hoy estamos renovando este espacio de encuentro, en un lugar muy emblemático como es la puerta del Teatro Español y tenemos la suerte de tener entre nosotros familiares de la masacre que no pudieron venir en agosto, y también del sobrino del Dr. Curutchet, abogado de los primeros presos gremiales y uno de los impulsores junto con los vecinos, de la Comisión de Solidaridad con los Presos Políticos. Disfrutemos este momento de construir memoria porque es maravilloso».

Reivindicación

El presidente del Concejo Deliberante, el edil Juan Aguilar, recordó que mañana martes 11 de octubre habrá una sesión especial del cuerpo legislativo, desde el Teatro Español, para recordar «la asamblea del pueblo» y el «Trelewazo». El concejal adelantó que una de las propuestas a tratarse será «la incorporación del 11 de octubre al calendario municipal como un día de reflexión».

«Este es un acontecimiento histórico que necesita ser reivindicado por el pueblo de la ciudad de Trelew, una pueblada que involucró aproximadamente al 20 por ciento de la población de Trelew. Imaginemos hoy a Trelew con 120 mil habitantes, a 25 mil personas manifestándose. Esa fue la magnitud del Trelewazo el 11 de octubre de 1972,

una movilización que se dio en el marco de una dictadura, por lo cual no solamente implicaba la valentía y coraje de movilizarse, sino también un acto de solidaridad. Fue un movimiento que no reconoció banderías políticas, situaciones de clase, sino que fue policlasista, multipartidario, con la participación de comerciantes, estudiantes y todas las fuerzas vivas involucradas. Eso es lo que hay que reivindicar», indicó.

Sesión especial

El Concejo Deliberante realizará una sesión especial este martes 11 de octubre desde las 9.30 en el Teatro Español e incluirá: Declaración de interés del libro «50 años de la Fuga y Masacre de Trelew, de González Pérez Álvarez y Mauricio Fernández Picolo; entrega de declaración de interés de la Tesis denominada «Campos de lucha, fuerzas sociales y estrategias políticas: El Trelewazo y la Conflictividad Social en el Noreste de Chubut (1966-1972), de Axel Binder, presentada en el doctorado de historia de la Universidad Nacional de La Plata; reconocimiento y mención a vecinos y vecinas que participaron del Trelewazo; firma para la incorporación al pedido de extradición de Roberto Guillermo Bravo desde los Estados Unidos por parte de familiares de la masacre de Trelew; presentación del libro de historietas «Trelew, la pasión fusilada» de Lautaro Fiszman y Mariana Arruti, realizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y espectáculo musical a cargo de los artistas locales Luis Parra y Tiziana Sandoval.