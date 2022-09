Vaca Muerta: récord histórico en producción de gas natural

La producción de hidrocarburos en Neuquén alcanzó en agosto su récord histórico en gas natural y el mejor desempeño en petróleo de los últimos 21 años, en ambos casos por el alza que registra mes a mes la formación no convencional de Vaca Muerta, según un informe elaborado por el Gobierno provincial en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

En el octavo mes del año, Neuquén alcanzó el récord histórico de 91,59 millones de metros cúbicos (MMm3/d) de gas por día, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales de la provincia.

La cifra representa un crecimiento del 0,47% con respecto a julio de este año y del 12,9% en comparación con agosto de 2021.

En tanto, la variación acumulada de este año es del 23,12%, lo que se debe principalmente al incremento en la producción registrado en las áreas Aguada Pichana Este, Aguada Pichana Oeste, La Calera y La Ribera Bloque I.

En tanto, la producción de petróleo en agosto fue de 278.187 barriles por día, el mayor volumen registrado en los últimos 21 años.

Si se lo compara con julio pasado, el crecimiento fue del 1,07%, mientras que la variación interanual marcó un incremento del 40,05%.

En tanto, en los primeros ocho meses del año la producción de crudo se incrementó en 40,69%.

La diferencia en relación con julio se explica, principalmente, por el aumento en la producción de las áreas Bajada del Palo Oeste, Sierras Blancas, Mata Mora Norte y Aguada Federal.

Para reflejar el impacto que tiene Vaca Muerta en el total provincial, el 89% del petróleo producido en agosto fue no convencional, mientras que en el caso del gas explicó el 83%.

En el caso del gas natural, se percibe el impacto que el Plan Gas generó en las petroleras que comprometieron una producción incremental para abastecer la demanda de los meses de invierno, en tanto que en petróleo con el abastecimiento alcanzado de las destilerías hay excedentes exportables que permiten aprovechar valores muy por encima de lo que se registraba un año atrás.

No obstante, las limitaciones de transporte en ambos productos viene actuando como una limitante para las operadoras, por lo cual hay gran expectativa en la industria a la concreción de los proyectos de infraestructura en marcha, tal el caso del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, la ampliación del Oleoducto del Valle y la rehabilitación del Oleoducto Trasandino, entre los emprendimientos más inmediatos.

La semana pasada, el Gobierno nacional anunció el lanzamiento del Plan Gas IV para la extensión voluntaria por cuatro años de los contratos de las tres primeras rondas adjudicadas desde diciembre de 2020.

A la vez, presentó el denominado Plan Gas V que permite a las petroleras ofertar por un total de 11 MMm3 a partir de junio y julio de 2023 para abastecer el gasoducto Néstor Kirchner.

Tras darse a conocer las cifras de producción de agosto, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, destacó el desempeño de la industria y sostuvo que durante 2022 se invertirá la cifra récord de 5.000 millones de dólares en la producción hidrocarburífera de la provincia, y reiteró su opinión de que “es el momento de acelerar en Vaca Muerta”.

“Hemos ganado en eficiencia, bajado costos y en más trabajo. Los telegramas son de altas, no de despidos. Hoy Vaca Muerta genera 54% del petróleo y el 45% del gas de la República, se ha duplicado la cantidad de trabajadores en la construcción y en el sector de los hidrocarburos», reseñó el mandatario.

En ese sentido, se destacó que el crecimiento del empleo privado a nivel nacional fue del 15,5% en los últimos 10 años, mientras que en Neuquén fue del 31,5%.