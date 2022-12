Rawson celebra este jueves su 157° Aniversario

El acto por el aniversario número 157 de Rawson, este jueves, incluirá la firma de convenios con el Gobierno del Chubut y con organismos nacionales para realizar importantes obras en la ciudad, anticipó el intendente Damián Biss, que encabezará las actividades de celebración. En la noche de este miércoles se realizaba la tradicional Velada de Gala.

“A las 9 de la mañana vamos a realizar el tradicional acto en la Capilla Berwyn con el izamiento del Pabellón Nacional y la Bandera Galesa. Luego nos vamos a trasladar al lugar donde se va a realizar el desfile, la Avenida 9 de Julio entre Rivadavia y Belgrano”, precisó Biss.

El intendente adelantó que “a partir de las 10 vamos a firmar convenios con el Gobierno de la Provincia y con organismos nacionales, y vamos a hacer anuncios importantes para la ciudad”.

Biss agregó que el acto central, con el desfile, comenzará cerca de las 12 del mediodía. Y en este sentido se refirió a la reprogramación del show de Yhosva Montoya, que estaba previsto que se presentara como cierre del desfile.

“Por cuestiones de contrato deberá permanecer en Buenos Aires. Habíamos acordado su presencia en el desarrollo del programa, pero con el resultado del lunes su vida cambió, y tiene vínculos contractuales no solamente con Telefe, sino también con una productora”, dijo.

“Hemos convenido con Yhosva y sus representantes que la presentación se va a hacer en las próximas semanas, cuando nos pueda dar la primera fecha una vez que vuelva a Chubut”, añadió.

Anuncios y balance

Biss dijo que en el acto de este jueves “vamos a tener la presencia de gran parte del Gabinete y de intendentes que han comprometido su presencia. Va a haber una fuerte presencia del Gobierno Provincial, sobre todo vinculada a los convenios que vamos a firmar”, y mencionó que el gobernador Arcioni no podrá estar por tener agenda en Buenos Aires.

En relación con los contratos que se firmarán y los anuncios que se realizarán, Biss dijo que “son gestiones que venimos realizando hace tiempo con distintos organismos relacionadas con problemáticas de la ciudad. Tienen que ver con servicios, infraestructura y obras que consideramos fundamentales”.

Consultado sobre el balance para este nuevo aniversario, el intendente dijo que es “bastante positivo, más allá del contexto y las dificultades, sobre todo por cómo estaba la ciudad cuando asumimos”.

Planta potabilizadora y gimnasio municipal

“Tuvimos la pandemia, y ahora la crisis económica que nos obliga a hacer un gran esfuerzo para mantener la paz social”, manifestó. “El empleado municipal, a pesar de que está mucho mejor de que cuando llegamos, también nos exige que hagamos un esfuerzo para intentar contrarrestar los efectos de la inflación, porque lo que más afecta es al salario”, añadió.

“La ciudad ha encontrado un rumbo en este último tiempo. Creo que no solo el Gobierno Municipal sino también todas las instituciones han entendido que a Rawson se la saca adelante trabajando en conjunto”, valoró.

En este sentido continuó: “Tenemos definido cuál es el perfil de la ciudad en materia productiva, en materia industrial y turística. Son bases muy importantes para cuando tengamos un mejor contexto”.

“Además estamos avanzando con obras muy importantes. En estos días empieza la ampliación de la planta potabilizadora, en pocos días más también comienza la obra del Gimnasio Municipal. Y en algunos de los casos hay obras de las que se habla desde hace más de 20 años y nunca se había logrado el financiamiento para concretarlas”, dijo.

Y cerró: “Nosotros lo logramos, en un contexto muy difícil”, por lo que, dijo, “avizoro para la ciudad un futuro prometedor. No me cabe ninguna duda de que Rawson será una de las ciudades que más va a crecer en los próximos años”.