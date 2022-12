Luque elevará al Concejo un proyecto para declarar la Emergencia Climática

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, brindó una conferencia de prensa tras el temporal que azotó a la ciudad en el que cayeron casi 140 milímetros en poco más de 24 horas, es decir, más del 50% del promedio anual. “Como en cualquier situación meteorológica extraordinaria como ésta, hay gente que sufre y estamos para contener cada situación. Pero hemos hecho y gestionado obras que fueron fundamentales”, manifestó y anunció que envió al Concejo el proyecto para declarar la Emergencia Climática: “Es necesario para que Nación y Provincia prioricen las obras que aún nos faltan, no se pide autorización para realizar contrataciones directas.”

Acompañaron al intendente, el secretario de Obras Públicas, Maximiliano López; el comandante de la Brigada Mecanizada IX, coronel Oscar Zarich; el jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, José Ayamilla; y el gerente de la SCPL, Ezequiel Suazo.

Tras el temporal que azotó a Comodoro desde el lunes por la tarde, que provocó la caída de casi 140 milímetros en poco más de 24 horas, récord histórico exceptuando la catástrofe del 2017, el intendente Juan Pablo Luque convocó a una conferencia de prensa para informar los trabajos que se están realizando y las decisiones tomadas en materia económica, social y de gestión para afrontar las consecuencias.

El mandatario comenzó expresando que instruyó al Secretario de Desarrollo Humano y Familia para que a través de los equipos sociales del municipio se prioricen las cuestiones de carácter humanitario.

Obras necesarias

En ese marco, el mandatario relevó que “en estos dos años y medios que llevamos de gestión, hemos hecho obras que necesitaba la ciudad, que no se hicieron prácticamente en toda nuestra historia y que nos han permitido disminuir gran parte de las consecuencias de aquellos lugares donde muchos barrios tenían inconvenientes permanentemente. Hemos logrado poder salir de situaciones difíciles, como el barrio Don Bosco donde en la catástrofe de 2017 se llevó casas enteras; el pluvial en René Favaloro permitió que el barrio esté contenido; el pluvial de la avenida Quintana evitó que km. 3 se inunde como le pasaba históricamente”.

Respecto a la zona sur, donde el sector de avenida Chile fue el más afectado, advirtió que la obra del Reservorio 04 que está en un 80% de avance, evitó una nueva catástrofe conteniendo el barrio que viene de los cañadones y que provocó lo que recordamos en 2017. También ayudó mucho el pluvial del barrio Moure que lo hicimos con fondos municipales”. Asimismo, reconoció que “todavía estamos en obra en la avenida Roca y Lisandro de la Torre, ahora estamos próximos a comenzar la obra en Roca y Kennedy que es la obra que hoy está frenando gran parte del sistema pluvial de la zona sur, que fue lo que provocó que la avenida Kennedy se inunde hacia su zona más baja y el agua corra hacia el Pueyrredón y Abel Amaya lamentablemente”.

Al respecto, advirtió que el gobierno nacional garantizó que hará el pluvial de av. Chile y la descarga al mar: “Todavía nos están faltando obras trascendentales, que son obras que no están a la escala de un municipio por montos cercanos a los 10 mil millones de pesos. La ciudad de Comodoro Rivadavia le ha dado muchísimo al país y muchísimo a la provincia y hoy necesitamos que de una vez por todas las obras que no puede afrontar un municipio, el gobierno provincial y nacional nos acompañe para que podamos terminar de zanjar las problemáticas que estamos sufriendo permanentemente”.

Declaración de Emergencia Climática

“Estamos enviando ahora al Concejo Deliberante una declaración de emergencia climática al solo efecto de los organismos nacionales y provinciales prioricen las obras que Comodoro Rivadavia requiere”, explicó.

Sin embargo, aclaró que “esta declaración de emergencia no habilita, bajo ningún punto de vista la contratación directa, gastos extraordinarios ni afectación de partidas municipales, sino que el único objetivo que tiene es el apoyo del gobierno nacional con una declaración que necesita ser aprobada por el Concejo Deliberante para que le den prioridad a estas obras que necesita la ciudad”.

En consecuencia, “nuestra ciudad tiene un plan de obra y plan de ciudad que no va a ser modificado bajo ningún punto de vista. Ninguna catástrofe climática desde ningún punto de vista nos va a ser varias cada de una de las acciones que llevamos adelante. Estamos orgullosos con el trabajo que estamos llevando adelante. Dando vuelta una ciudad de cara al mar, mejorando sus espacios públicos, trabajando en los servicios básicos para poder lograr que la gente viva con dignidad. Más allá de que algunos puedan aprovechar las catástrofes climáticas con muchísima mezquindad para hacer política, yo les pido que nos acompañen, les pido que nos ayuden y que los objetivos que nos faltan cumplir los podamos hacer en conjunto. A la comunidad en general quiero decirle que estamos trabajando y entiendo el enojo de aquellos que han sido afectados. Y aquellos que nos están denostando e insultando, que utilizan este tipo de emergencias climáticas, que sepan que estamos más fuertes que nunca, que no nos vamos a alejar de los objetivos de ciudad que tenemos”.