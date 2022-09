Investigan a los responsables del campo donde se rescató a un peón rural

Tras el rescate de un hombre de 80 años en un campo de Península Valdés, quien fue hallado en estado de abandono y condiciones infrahumanas, tomó intervención la Secretaría de Trabajo a través de la Delegación Puerto Madryn.

Según trascendió, las autoridades habrían determinado que el campo donde estaba el peón rural, estaría en sucesión. Sin embargo, información extraoficial a la que pudo acceder El Diario, ubica como presuntos responsables a Miguel Victoria y Bautista Victoria, aunque no serían los únicos.

Si bien las autoridades no confirmaron los datos de los propietarios del campo, todas las fuentes consultadas afirman que se trata de una sucesión, pero existe un responsable mientras se lleva adelante el proceso legal, y ese sería Victoria.

Tal como anticipó este Diario, el peón rural reveló que sus empleadores no le pagaban el sueldo desde el año pasado. El anciano presentaba heridas en su rostro y manos porque de manera accidental se le quemó su precaria vivienda de chapa, y fue el siniestro el que permitió el hallazgo del octogenario y que fuera rescatado de ese lugar.

Tras ser rescatado también habría tomado intervención la cartera de Derechos Humanos de la Provincia. Sin embargo, y a pesar de los ingentes esfuerzos de El Diario, por obtener información oficial, fue imposible contactar a la subsecretaria Carla Sánchez Galindo para conocer los procedimientos iniciados desde esa dependencia, si es que así se hizo.