El sueño mundialista de Avril y Mía Morcillo Vargas

El mes pasado, las gimnastas comodorenses Avril y Mía Morcillo Vargas cumplieron con su primera experiencia internacional en el Campeonato Sudamericano y en el Perú Open Cup 2022 de Gimnasia Aeróbica.

Tras estas competencias claves en sus carreras deportivas, las jovencitas ahora quieren dar el siguiente paso y alcanzar el sueño de competir en un mundial.

Luego del Sudamericano, ahora el objetivo es Mundial

En la capital peruana, donde se desarrolló días atrás el Campeonato Sudamericano y Perú Open Cup de Gimnasia Aeróbica, la deportista Avril Morcillo Vargas (15 años) compitió en individual y trío en la categoría Junior mientras que Mía (12 años) salió segunda en Aerodance, en la categoría Age Group, junto con gimnastas de Misiones y Mendoza.

Las gimnastas, quienes viajaron junto a su entrenadora Vanina Rapiman, tienen planificado competir en noviembre en un Torneo Nacional en Buenos Aires. Sin embargo, ya en suelo comodorense y continuando con los entrenamientos, su principal objetivo es ser protagonistas de una cita mundialista.

Para Avril, lo de Perú fue «una experiencia muy linda y fue uno de los objetivos que teníamos en mente. Se pudo cumplir gracias a la ayuda del Ente Comodoro Deportes y de todos, cada uno aportó su granito de arena para que viajemos. Pude conocer otro país y pude ver el nivel de competidoras muy buenas, tenían un nivel muy alto. Ahora mi objetivo es llegar al Mundial y seguir juntándonos con chicas de otras provincias para continuar aprendiendo».

En tanto Mía, sostuvo que «me gustó mucho participar en el Sudamericano. Estaba muy nerviosa antes de pasar a hacer la coreografía, no me pude relajar porque no me gustó el puntaje en algunas cosas y quería mejorar».

En cuanto a la obtención de la medalla de plata, detalló que «hice un Aerodance con unas chicas de Mendoza y Misiones, conseguimos el segundo puesto, compitiendo con unas chicas de Perú. Ellas estaban más preparadas porque nosotras tuvimos muy poco tiempo para estar juntas y conocernos mejor, pero igual nos fue bien». Y culminó afirmando que busca «seguir mejorando para llegar más lejos, estoy proyectando ir al Mundial».

Por último, Rapiman contó que la convocatoria llegó por la profesora María Corbalán y dijo que «participar por primera vez en un Sudamericano y en el nivel que están los demás países y la Selección Argentina, fue una noticia grata. Fue una experiencia increíble con ellas, estamos agradecidas por todas las oportunidades que se les presentan a las chicas debido a su entrenamiento diario».

La entrenadora resaltó que el Campeonato Sudamericano les sirvió para «enriquecerse y complementarse» con las demás provincias. «Fue gratificante y a la vez lo tomamos para mejorar a nivel Chubut», deslizó.

Rapiman también se refirió al sueño mundialista: «Esperamos en algún momento poder llegar a un mundial, nos preparamos para eso, y es la iniciación para ellas en el deporte a través de los años, llegar a un mundial sería nuestro objetivo y sueño por cumplir».