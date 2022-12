El Municipio de Comodoro Rivadavia continúa con intensos trabajos pos temporal

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, junto a parte de su Gabinete, estuvo presente en los barrios Los Bretes, Km. 17 y Km. 18, que son sectores en donde pluviales naturales generaron serios inconvenientes tras las lluvias que azotaron la ciudad. El objetivo en cada barrio es profundizar las tareas en terreno e interiorizarse sobre cada situación en particular de los vecinos y las zonas afectadas.

Es importante mencionar, que las máquinas están actuando y trabajando en los diferentes barrios a los fines de reacondicionar cada sector para luego comenzar con obras necesarias acorde a las necesidades de los comodorenses y pensando en el futuro de Comodoro.

En cuanto al panorama en el barrio Los Bretes, el intendente manifestó que “sabemos que esta es una zona complicada porque estos loteos, donde los dueños de la tierra privada vendieron sin planificación, sin los servicios necesarios, ni tomar en cuenta el escurrimiento natural que viene de los cerros, cuentan con una serie de inconvenientes que debemos solucionar”.

Servicios

Entre las distintas tareas a realizar, el mandatario local indicó que “estuvimos evaluando con la gente de Obras Públicas para profundizar el trabajo a fin de recuperar estos sectores y coincidimos que debemos hacer pluviales en lugares determinados lindantes al cerro para que no se vuelvan a inundar”.

De este modo, anticipó que la Municipalidad estará licitando el servicio de red de cloacas (que ya estaba proyectado) en poco tiempo para que no tengan el problema de los pozos ciegos y la subida de las napas, ya que las cloacas inundaron parte de las viviendas”.

“Fracción 14 y 15, sector lindante a Los Bretes, es uno de los loteos de la Municipalidad donde la gestión avanzó con servicios y ahora iremos por cada uno de los servicios en este barrio, que es otro lugar que tiene sus problemas de salitre por el salitral que está pegado a las piletas de la cooperativa. Hay obras importantes para mejorar este problema como las cloacas, que son fundamentales para no tener mayores inconvenientes pensando en el futuro y así no generar mayor drenaje con problemas en las construcciones de las viviendas”, añadió.

Cambio climático

Por otro lado, Luque insistió que “el cambio climático es una realidad y debemos prever algunas obras que no estaban planificadas porque no existían este tipo de inclemencias. Hay que gestionar obras de pluviales con otras características, que estos inconvenientes nos ayuden a diagramar este tipo de infraestructura”.

Respecto a los barrios de zona norte (Km. 17 y Km. 18) dijo que “ellos tienen problemas de las mismas características, pluviales naturales que bajaron con un ímpetu muy fuerte e inundó sectores de esa zona”.

En ese sentido, “vamos a tener reuniones con la empresa CAPSA para que, en un trabajo conjunto con la Municipalidad, se pueda lograr que los productores que perdieron animales, puedan prever determinadas cuestiones de crecimiento en un lugar donde nosotros venimos apostando”, concluyó Luque.