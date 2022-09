El básquet playero tendrá su fecha nacional en Madryn

Entre los días 14 y 16 de octubre, se jugará en la ciudad de Puerto Madryn, una nueva fecha del Torneo de Básquet Arena.

Se trata de una programación del circuito Regional Sur 2022, con actividad para las categorías Mixto +35, Mixto -35, Sub 18 Libre y Femenino + 30, +40 y +50, con equipos llegados desde distintos puntos de la región y del país.

Tres días a puro básquet playa en las arenas madrynenses

Bajo la organización de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn y la Federación Femenina de Maxi Básquet Argentina, se disputará una nueva fecha del torneo de Básquet Arena Regional Sur 2022.

El certamen, se disputará a partir del viernes 14, continuando el sábado 15 y culminando el domingo 16 de octubre, en las categorías Mixto +35, Mixto -35, Sub 18 Libre y Femenino + 30, +40 y +50.

Para este evento ya han confirmado su participación varios equipos, que llegarán representando a distintas provincias del país. Las inscripciones están abiertas hasta el lunes 10 de octubre. Para mayor información, las personas interesadas pueden contactarse con los referentes de la organización: Lorena Obregón (2804570141) y Roy González (2804342141).

En la categoría Mixto +35 todas las y los jugadores deberán ser mayores de 35 años o cumplirlos en el 2022. En el Sub 18 Libre, deberán tener entre 14 y 18 años o cumplirlos en el 2022. Si un o una jugadora de 14 o 17 años cumple años en 2022 se considera Sub 18.

Datos reglamentarios

En cuanto a información reglamentaria, la organización indicó que un jugador/a puede jugar en otra categoría siempre que figure en la lista de buena fe, pudiéndose realizar todos los cambios que se deseen, sin restricciones.

En tanto, los jugadores pueden jugar la cantidad de tiempo que quieran; teniendo los equipos estar preparados para comenzar en el horario indicado (5 minutos de tolerancia).

Serán ocho jugadoras las que podrán inscribirse en la lista de buena fe, pero en planilla de juego máximo 6 jugadoras.

Tanto en zona regular de clasificación y finales serán de 2 tiempos de 10 minutos cada uno. Cada equipo podrá pedir 2 minutos como máximo por partido, garantizándose 4 partidos mínimo y de llegar a la final un partido más.

Vale destacar que los equipos y deportistas, deberán tener en cuenta que el torneo se desarrolla viernes, sábado y domingo y la final este último día, por lo que en un mismo día (sábado) el equipo juega dos partidos.

Cada categoría tiene un mínimo (4) de equipos y un máximo (8), siempre preservando que el número de equipos sea par (4/6/8).