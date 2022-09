Alicia Sosa presenta su libro «El silencio de las palabras» en Trelew

La escritora Alicia Sosa, oriunda de Azul Provincia de Buenos Aires, presentará este viernes a las 18, en el Museo Municipal de Artes Visuales, el libro «El Silencio de las Palabras», en el que junto a Graciela Noemí Ricava, comparte poemas y textos narrativos derivados de su experiencia durante la pandemia. La actividad es organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Trelew.

«A pesar de que he escrito varios libros, es como si este fuera el primero, porque se gestó en medio de lo que fue una crisis terrible para todos. Le pusimos ‘El silencio de las palabras’ precisamente porque desde que yo he nacido, y tengo bastantes años, nunca había escuchado tanto silencio alrededor. Por otro lado, las palabras son las que nos unen, si realmente lo queremos, aunque a veces también separan. De alguna manera este libro nos ayuda a ser conscientes del valor de la palabra», contó Sosa.

La escritora, quien dirige el Espacio Cultural de Vida, detalló que la producción literaria comenzó a gestarse durante el año 2020, en un grupo abierto que se reunía por la plataforma Zoom: «Al finalizar el año nos propusimos escribir un libro que incluyera los escritos que elaboramos. Graciela Ricava estuvo dispuesta a sumarse. El libro lo armamos en el 2021 en un proceso que tardó nueve meses. Ahí comprendí porque a los libros se les dicen ‘hijos literarios'».

«Seguramente este libro no va a reflejar todo lo que fue la pandemia, pero para nosotras tiene un valor muy importante. Fue muy duro, especialmente para mí, acostumbrada a viajar y andar, perdí muchos seres queridos, me pasaron muchas cosas y las pude sobrellevar. Agradezco eso y considero que el arte es terapéutico y que de algo caótico o feo podemos hacer algo hermoso como un poema. Es sanador», aseguró.