Molina afirma que Massa «no va a desaprovechar esta oportunidad»

El intendente de Corcovado y referente del Frente Renovador, Ariel Molina, trazó un análisis de su trayectoria política, tras haber intentado ingresar a Chubut Somos Todos, asumido por el PRO (Juntos por el Cambio), y luego pasarse a la fuerza que tiene como representante nacional a Sergio Massa.

En diálogo con Clave Política, sostuvo que «tengo 54 años, hace 7 que estoy en política, jamás había participado de ninguna campaña y en un momento veía que mi localidad se estaba viniendo muy abajo; lo primero que hice fue intentar, con la intendenta de ese momento, decirle que quería ayudar ‘ad honorem’ y me hizo a un costado, me dijo que ya tenía a su equipo de trabajo, y luego me di cuenta de que la única forma de ayudar era metiéndome en política, desde adentro».

Asimismo, Molina sostuvo que «intenté entrar por el ChuSoTo, hablé con Mario Das Neves que ya había puesto a sus candidatos y no quería interna, el Frente de Todos tenía ya a dos candidatas, entonces me fui a Chascomús (Buenos Aires) de donde soy oriundo, y entendí que no era mi momento para ser candidato a algo» y agregó que «en un momento me llamó Enrique Brown del PRO, sin que yo supiera que él era del partido, y me comentó que mucha gente le decía que quería que yo fuera candidato».

«Recién unos meses después me senté con él y con Marcelo Cano, hice algunas preguntas y propuestas, y me dijeron que si llegaban a ganar y Macri llegaba a ser Presidente, iban a demostrar lo que el Gobierno podía hacer en la Patagonia. Y me fui porque, de lo que me prometieron, no me cumplieron absolutamente nada», reflexionó el Intendente, agregando que «me dieron $1 millón de un ATN y compramos una combi para la escolaridad, nada más».

«La última vez que hablé, después de ver que le bajaban obras grandes a otras localidades, Cano me dijo que si quería algo tenía que hablar mal del Gobernador, de Arcioni. Y les dije que no me había metido en política para hacer eso sino para cambiar la política. Entonces fue el momento de irme del PRO y de seguir trabajando con Mariano (Arcioni), y a partir de allí estoy al lado de él», apuntó.

«Me dejaron un Municipio fundido», apuntó el dirigente local, planteando que con Sergio Massa «tengo una gran afinidad desde este tiempo en que nos conocemos, es una persona que me llenó de su forma de ser y pensar, y nos pidió que nunca habláramos mal de nadie».

Sobre los vaivenes políticos de Sergio Massa y su «adaptación» a distintos espacios políticos, Molina analizó: «A veces uno pone por delante lo que a uno le conviene o no. Pero esta oportunidad que tiene no la va a desaprovechar, tiene un gran equipo de trabajo detrás de él».

Consultado sobre una eventual candidatura presidencial de Massa, señaló que «con todo lo que tiene por delante lo que menos piensa es en ser Presidente, sino en sacar el país hacia adelante, ayudar desde su lugar a salir de la crisis, jamás va a pensar en ser Presidente, será con el tiempo pero el objetivo ahora es sacar a la Argentina adelante».