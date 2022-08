Más de 70 jugadoras y jugadores participaron del Encuentro Sub 12

Este fin de semana, se realizó en la Escuela N°775 de Puerto Madryn, un Encuentro de Vóley para categorías Sub12, en rama femenina y masculina y organizada en conjunto por la Escuela Madrynense de Voley.

Del evento, fueron parte más de 70 deportistas, entre los anfitriones y los llegados desde la ciudad de Trelew.

El voley formativo, tuvo su Encuentro en Madryn

En el Gimnasio de la Escuela N° 775, lugar donde lleva adelante su trabajo la Escuela Madrynense de Voley, se llevó a cabo este fin de semana un Encuentro de Vóley para la Categoría Sub 12 de ambas ramas organizada por la EMV y que contó con la participación de jugadores y jugadoras de la ciudad de Trelew a través de los equipos de Escuela Municipal Trelew 138 y Escuela Municipal Trelew 714.

Más de 70 chicos y chicas disfrutaron de una jornada de encuentro, juego y camaradería entre instituciones que durante toda la vida deportiva de los y las voleibolistas trabajan mancomunadamente para que el vóley del Valle se destaque en distintas competencias locales, regionales y nacionales.

En el caso de la categoría Sub 12, ambas ramas estuvieron trabajando junto a los profes de la Escuela Madrynense de Voley: Córdoba Danilo y como asistente Matías Núñez Gutig. En tanto, desde Trelew trajeron sus equipos Paula Díaz y Sebastián Romero.

“Para nosotros siempre es grato e importante recibir la visita de los chicos y las chicas de Trelew. Trabajamos en forma articulada con todos los profes porque apostamos a un vóley del Valle que se destaque y se complemente. Así se trabajó anteriormente y por supuesto seguiremos haciéndolo para nutrirnos, nosotros de ellos y ellos de nosotros”, destacó Mauro Gader, presidente de la EMV.

Durante los encuentros, los partidos, prácticas y trabajos se realizan a partir del juego y la recreación. No es competitivo y se llevan adelante a partir de juegos mixtos, con distintas consignas a cargo de los profes para luego sí realizar lo que a los chicos y las chicas más les gusta, jugar partidos amistosos.

En el mismo encuentro, se armaron equipos para jugar 6 vs. 6 y los más iniciales jugaron 4 vs 4.

Con respecto a la forma de disputa de los partidos, Gader destacó que “Formativamente es lo mejor. Los chicos y las chicas entrenan todas las semanas para aprender y formarse dentro del vóley», a lo que sumó «en este caso, los chicos y chicas Sub 12 se preparan para lo que será la actividad de selección como por ejemplo los Capaprov, que son categoría Sub 13, los torneos provinciales y regionales, como los que suelen realizarse, por ejemplo, en Río Negro».

«Es una categoría netamente formativa que comienza a dar sus pasos en competencias importantes, por eso es sumamente relevante este tipo de actividades y el trabajo conjunto en cuanto a líneas de entrenamientos entre los profes del Valle y nosotros acá en Puerto Madryn ya que la EMV es la única institución que hoy tiene vóley formativo en la ciudad», culminó Gader.