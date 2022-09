Loyola afirma que a Camarones «se le adeuda más de $137 millones» del FAP

En el marco del proyecto remitido a la Legislatura para la derogación del Fondo Ambiental Provincial (FAP), Claudia Loyala, intendenta de Camarones -localidad que se beneficia con el cobro del tributo- planteó que «es una ley que tendrán que evaluar los legisladores, las posturas de cada intendente ya fueron claras».

En diálogo con Azul Media, recordó que «Camarones ya planteó su posición, dijimos que es importante reconocer la deuda que es fundamental y la localidad lo necesita, si bien fue uno de los pocos municipios que pudo hacer la presentación y recaudar parte del FAP» y remarcó que «en caso de derogarla, desde mi punto de vista sería muy complicado para Camarones perder un recurso económico como este, más en los tiempos en los que estamos viviendo».

En cuanto al proyecto cuyo tratamiento en comisiones iniciaría este miércoles en la Legislatura, Loyola planteó que «como toda ley, debe tener sus buenos fundamentos y serán responsables los legisladores de analizarla, como siempre, valorando los ingresos municipales».

Consultada sobre la postura de los concejales de la localidad de cara a la eventual derogación, la Jefa Comunal expuso que «les pareció muy fuerte el hecho de que hayan tenido que afectar cuestiones como cortes de ruta y otros, pero fundamentalmente no les pareció pensar que un 70% del Presupuesto se pueda a llegar a cortar con un recurso que es del FAP; entonces eso hizo un poco de ruido en mis concejales y en la oposición también, pero hay que seguir debatiéndolo».

Visiblemente en contra de la derogación, Loyola fue contundente al expresar que «lo dije desde un comienzo, no tengo ‘doble discurso’ como algunos mencionaron, siempre dije que el FAP era muy importante para Camarones, para el pasivo ambiental que genera la pesca en el buen sentido, nunca en contra de la actividad que para nosotros es fundamental y que continuará ahora con una obra como lo es la del Interconectado».

«Es una discusión que tienen que dar los legisladores a partir de ahora con las personas interesadas, no entiendo por qué otros municipios no han cobrado el FAP, era un recurso genuino hasta hoy y que tenía que ingresar a las arcas correspondientes», apuntó.

Sobre la pérdida que representaría el no cobro del FAP para Camarones, Loyola precisó que «es importante; si bien a Camarones se le adeudan más de $137 millones, a eso tienen que condonar y después de ahí, va dividido en dos partes: una a la provincia y la otra a arcas municipales»