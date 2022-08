Esquivando el tarifazo

Darío Martínez renunciaría a la Secretaria de Energía. Todo indica que el neuquino no quiere cargar con la responsabilidad del ajuste de tarifas que se avecina tras los anuncios de Sergio Massa. Martínez, se había enfrentado a Martín Guzmán por la segmentación de las tarifas, por lo que no resulta llamativo que se vaya ante el actual escenario.

El sector que responde a Cristina siguen refunfuñando por el inminente aumento de tarifas, la tensión en el oficialismo no cesa, y por el momento nadie quiere asumir el costo político de lo que a todas luces será un «tarifazo» velado, con disfraz de quita de subsidios y ajuste por consumo.

Martínez aspira a pelear por la gobernación de Neuquén y ser el padre del ajuste tarifario de la mano de Massa, no sería un buen comienzo para una eventual campaña electoral.

De confirmarse la renuncia de Martínez, el próximo capítulo será «el reemplazo».