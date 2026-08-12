Este jueves comienza la Feria del Libro en Puerto Madryn

Desde este jueves13 y hasta el domingo 16, se llevará a cabo en Puerto Madryn la V edición de la Feria Municipal del Libro, que se desarrollará en la Escuela Provincial Nº 710 “Hermana Sara Carbajal”.

Durante cuatro jornadas, la comunidad podrá disfrutar de presentaciones de libros, disertaciones, espectáculos, talleres, propuestas para escuelas, encuentros para docentes y bibliotecarios, actividades literarias y espacios vinculados con las artes visuales.

La edición contará con la participación de destacados escritores y escritoras como César González, Raúl Mansilla, Reynaldo Sietecase, Martín Kohan y Selva Almada.

Además, la Feria tendrá espacios especiales en el marco de los 50 años por la Memoria, la Verdad y la Justicia y propuestas conmemorativas por los aniversarios de Federico García Lorca, Jorge Luis Borges y Alejandra Pizarnik.

Actividades

El encuentro contará con una variada agenda de espectáculos y actividades gratuitas que se distribuirán entre el escenario mayor, el SUM, la Sala de Proyección y el Aula 2 del establecimiento educativo.

De este modo, el viernes 14, las actividades comenzarán con el Taller de teatro leído sobre obras de Adela Basch, a cargo de estudiantes de la Escuela Nº 7726, con encuentros previstos a las 10 y a las 11 horas. Por la tarde, a las 18.30, Pía Córdova ofrecerá el espectáculo de narración oral “Las cosas a veces no son lo que parecen”, en el marco de la XI Edición del Festival Internacional La Patagonia al Teatro. A la misma hora, en la Sala de Proyección, Nabel Coombes y Mirtha Jodor llevarán adelante “Te canto un cuento”, con música de Bruno & Friends.

Luego, el sábado 15, a las 14.30, se podrá conocer el podcast “Naturaleza en diálogo”, un proyecto de extensión de la Licenciatura en Administración de Áreas Naturales de la Universidad del Chubut. Seguidamente, el SUM recibirá una Mesa de Lectura Narrativa con Ariel Williams, Marta Commendatore, Alejandro Canizzaro y Gabriel Medina. En paralelo, a las 17, la sala de Proyección será el espacio elegido para celebrar el décimo aniversario de “Alados los miércoles imaginarios”, a cargo del Taller Literario del Centro de Día de Salud Mental.

La agenda continuará a las 17.30 con la exposición del material pedagógico “La escuela como promotora de archivos. De la Cordillera a la Costa, herramientas pedagógicas en perspectiva de DDHH para las aulas de Chubut”, a cargo de Natalia Álvarez y Cecilia Trigo. Luego, a las 18, Angélica Estrella Castro ofrecerá el espectáculo musical “Canciones patagónicas y otras realidades”.

Durante la jornada de cierre, el domingo 16, a las 16, las narradoras Graciela Lorenzo, Florencia Cornejo y Graciela Zarza invitarán a recorrer “Cuentan que cuentan: las palabras se hacen historias”, un viaje a través de la oralidad en la mítica Casa Toschke. En ese mismo horario, pero en la Sala de Proyección, tendrá lugar la actividad del Taller Literario “La Bremowa Literaria”, coordinado por Agustín Rossetto y Cecilia Nazar, que incluirá una ronda de lectura y un cierre musical de Lukas Koslov.

La última actividad de la jornada será a las 18, en el Aula 2, con la presentación del fanzine “Horizontes de relación Humano-Animal”, a cargo del colectivo de dibujantes Marea Roja.

Se suma el museo

Desde el área de Cultura anunciaron que el Museo Municipal de Arte se sumará a la iniciativa con una propuesta que busca fortalecer los vínculos entre las artes visuales, la lectura y la comunidad. La participación se enmarca, además, en las actividades conmemorativas por el 30º aniversario de la institución y reafirma su compromiso con el acceso a la cultura, la construcción de ciudadanía y el trabajo articulado con otros espacios de la ciudad.

Durante las cuatro jornadas, el museo ampliará su horario de atención en su sede de avenida Roca 444. El jueves 13 y viernes 14 podrá visitarse de 10 a 19 horas, mientras que el sábado 15 y domingo 16 permanecerá abierto de 13 a 19 horas.

Asimismo, se habilitará la biblioteca especializada del Museo para la consulta y lectura en sala de su material bibliográfico, que incluye publicaciones vinculadas con las artes visuales, la historia del arte, la museología y disciplinas afines. Asimismo, habrá un stand con la participación de Instantes Gráficos, colectivo y editorial independiente dirigido por Carla Rey, que ofrecerá una selección de libros, publicaciones de artista y material editorial relacionado con el arte contemporáneo y la edición independiente.

A esta propuesta se sumará la continuidad de la muestra “Mujer Naturaleza/Palabra espejo”, de Adriana Cora, que permitirá incorporar un recorrido por las artes visuales a la experiencia de la lectura y generar nuevos cruces entre las prácticas artísticas y el universo del libro.

Grandes personalidades

La feria permanecerá abierta al público el jueves 13, de 10 a 22 horas; el viernes 14, de 9 a 22; y el sábado 15 y domingo 16, de 14 a 22 horas. A lo largo de las cuatro jornadas también estarán presentes reconocidas figuras del ámbito literario como Raúl Mansilla, César González, Reynaldo Sietecase, Martín Kohan y Selva Almada, quienes participarán de disertaciones y encuentros con el público.

Esta quinta edición contará, además, con espacios especiales en el marco de los 50 años por la Memoria, la Verdad y la Justicia y sumará homenajes vinculados al 90º aniversario del fallecimiento de Federico García Lorca, los 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges y los 90 años del nacimiento de Alejandra Pizarnik.

Cabe recordar que la V edición de la Feria del Libro cuenta con la organización de la Municipalidad de Puerto Madryn, junto a Aluar e Infa; LU 17 y Red Uno.