El Maitén: «Me voy preparando para lo que sea», dijo el padre del joven desaparecido

Daniel Crettón, padre del joven desaparecido de 17 años, José, se refirió a la búsqueda adolescente y criticó el accionar policial. Asimismo, pidió «que aparezca» y reconoció que «me voy preparando para lo que sea». Este viernes, vecinos de El Maitén marcharán para pedir nuevamente un mayor compromiso de las autoridades locales en la búsqueda y el esclarecimiento del caso.

«Tuve una sola charla con la fiscal y entiendo que están trabajando, me han informado el secuestro de dos vehículos, elementos y ropa», señaló en diálogo con AzM Radio Trevelin.

Asimismo, Crettón expresó: «Hablo directamente con la fiscal y desvinculo a la Policía, porque se guardan cosas que uno no sabe en qué punto están. Ella (por la funcionaria judicial) me informó de los secuestros, y todos los días surgen novedades. Anoche (por el martes) en el operativo que se realizó, se pudo saber que se encontró un cráneo humano comido por un perro, en un barrio cerca del Hospital. Y hay una señora que tiene al papá perdido, pero el hallazgo no se trataría presuntamente de mi hijo».

En otro orden, el padre del joven sostuvo que «nosotros no venimos a agredir a nadie pero sí a reclamar fuertemente», y consultado sobre la mujer que habría convocado a su hijo para que viaja a El Maitén, luego de lo cual no se supo nada más sobre su paradero, relató que la última vez que vio al adolescente «fue el jueves, supuestamente a la tarde-noche; puede ser que esté diciendo la verdad u ocultando algo ya que entre nota y nota hay horarios que no coinciden».

«No salto en una pata porque se ha encontrado un cráneo humano, y si bien la fiscal todavía no vino a hablar conmigo, me informaron que se encontraron los restos óseos que serían el cuerpo de la persona, y que está confirmado que sería la persona desaparecida hace dos meses. Yo no estoy feliz, pero quizás gracias a nuestro fuerte reclamo han tenido una respuesta», manifestó Crettón.

Consultado sobre la relación con su hijo, el hombre reconoció que «me llamaba ‘cada muerte de obispo’, pero con mi familia, tanto como con su hermano Franco, todos los días estaban en comunicación, incluso con mi hermana que en su momento estuvo alojada bastante tiempo ahí, donde construyeron un vínculo prácticamente de madre-hijo».

La esperanza de encontrar a José en buen estado de salud continua firme «más que nunca», remarcó el hombre, agregando que «hay muchas reacciones diferentes de la señora (por la mujer que vio por última vez a José». En tal sentido, detalló que «yo me anoticio de esto a las 10 de la mañana del viernes (12 de agosto), a las 12 del mediodía me llamó mi hermano y me dijo que mi hijo estaba desaparecido; entonces volamos para allá y, cuando llegamos, le preguntó a Marcela (la ex pareja) dónde estaba, tuvimos una charla sin agresiones y con la máxima sinceridad le pedí que me aportara la información que tuviera».

«Había una bolsa con dos o tres camisas que los perros de búsqueda olieron y no correspondían», precisó Crettón, añadiendo que «el día sábado recién hice la denuncia, me la tomaron cuando llegué con toda mi familia, recién ahí el comisario me la tomó» y que «encontrarlo es lo que todos esperamos, hay muchas cosas como desvío de información; no me alegra que haya aparecido una persona fallecida, pero puede ser el comienzo de muchas cosas más, de la detención de una persona que es totalmente peligrosa para la sociedad».

«Esta es una serie de reclamos que no vamos a abandonar hasta no tener noticias concretas, pero me voy preparando para lo que sea. Pasan cosas tan graves y es durísimo, pero en algún momento lo vamos a tener que enfrentar. Quien tenga a mi hijo con vida, que nos lo entreguen y que nos podamos ir todos a casa. Le voy a pedir a la fiscal que no abandone nuestro reclamo, ya que apareció una persona porque nosotros fuimos a reclamar, ya vamos descubriendo cosas que han quedado ahí guardadas, denuncias que hay de mucha gente y que no llegaron a Fiscalía», concluyó.