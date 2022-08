Desde ATECh respaldaron a Goodman: «No está probado que incentivó el incendio»

A raíz de la condena impuesta por la jueza María Tolomei a Santiago Goodman por los incendios perpetrados en septiembre de 2019 en la Legislatura de Chubut, los dirigentes de ATECh Daniel Murphy y Carlos Magno reflexionaron al respecto durante su participación en el programa Clave Política que se emite por AzM TV – Canal 9 de la Patagonia.

«Entendemos que en sí mismo el juicio no es justo, ya que no era justo avanzar con un juicio a cuatro personas en principio, por hechos que al sistema judicial no le interesaba esclarecer. De hecho, no esclarecieron nada de lo que pasó esa noche, quieren escindir o separar lo que pasó no en ese día sino en ese período donde nosotros sufrimos violaciones legales y de derechos laborales por parte del Gobierno, de lo que fue la bronca, amargura y tristeza de esa noche por haber perdido a Cristina y Jorgelina», apuntó Murphy, remarcando que «la realidad jamás es una foto o un recorte caprichoso que hace la jueza, que demuestra que no lo interesa saber lo que pasó».

A su turno, Magno planteó que «la jueza elige qué parte de la realidad va a sopesar; en el mismo proceso judicial que estamos repudiando sale a la luz un hecho gravísimo, y que en este momento está siendo subestimado, que es el espionaje ilegal que realizan fuerzas de seguridad, recolectando fotos e información», añadiendo que «ese espionaje existe en la provincia, por eso la jueza elige qué mirar y lo hace en base a ese recorte, que es injusto».

En el mismo sentido, el dirigente gremial sostuvo que «hicimos una denuncia al respecto en el Poder Judicial Federal y lo pasaron al marco de la provincia, y difícilmente este poder vaya a investigarse a sí mismo».

Murphy agregó que «quien avala el proceso de espionaje ilegal es la Fiscalía; nosotros vamos al fuero federal que es el que corresponde, y el juez (Gustavo) Lleral contestó en dos días que no era de su incumbencia y que fuéramos a la Fiscalía».

«Nosotros recurrimos a la Justicia más de una vez y nos ha dado la espalda», señaló el secretario Gremial de ATECh, criticando que «eso nos hace ver a nosotros un contexto en el que al sistema judicial no le importa mostrar los hechos objetivos o reparar un daño».

«La Legislatura no se quemó», manifestó Magno, quien reconoció que hubo «daños» y agregó que «la investigación no da cuenta de que Goodman haya sido el promotor».

«No sabemos si hubo infiltrados, eso debe probarlo la Justicia», indicó.

«Confiamos en que el resto de los trabajadores y trabajadoras, los que realmente hacen un esfuerzo todos los días para llegar a fin de mes, van a analizar cuál es la responsabilidad que el Gobierno no asume y qué es lo que le ocasiona a la población. Y qué es lo que enfrentamos todos los días en la provincia: llegar a una escuela y no saber si hay calefacción o no, un riesgo latente. En esta provincia se incumplen las leyes y eso es responsabilidad del gobernante», reflexionó el referente sindical.