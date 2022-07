«Si la situación sigue así, muchos comercios de Trelew podrían cerrar», aseguró Villagra

El titular de la Cámara de Comercio de Trelew, Rubén Villagra, advirtió sobre la situación que atraviesa el sector en el marco de la crisis económica y la última suba del dólar.

En diálogo con AzM Radio, planteó que el escenario «no escapa a ninguna parte del país, Trelew está metido en la misma situación que casi toda la Argentina, nosotros no somos formadores de precios ni tenemos industrias que puedan favorecerse con ese precio como se hace en Buenos Aires» y agregó que «desde que el dólar pegó este salto tan grande y hubo cambio de ministro, estamos hace cuatro días sin listas de precios en la mayoría de los comercios, con una incertidumbre y angustia bastante importante».

«Uno tiene su capital y lo quiere cuidar, entonces no sabe si vender, o bien si vender mucho o poco, porque también tiene compromisos con el Estado: impuestos, sueldos, alquileres, luz, gas. Es bastante complicado si no se sabe hacia dónde vamos o qué va a pasar con la economía», reconoció el comerciante.

Sobre esto último, Villagra sostuvo que «uno está en la disyuntiva, pensando que si vende puede solventar sus costos y descansar, pero también puede ocurrir que se esté fundiendo porque no va a tener mercadería y tampoco podrá reponerla; es difícil porque no hay reglas claras y el Gobierno Nacional no da un mensaje claro» y reflexionó que «el dólar a $255 nadie lo va a bajar, en este país cuando sube algo nunca vuelve a bajar, así que el pueblo solo va a hacer la devaluación».

Consultado sobre la posibilidad de que algunos comercios no puedan sortear este presente y deban cerrar sus puertas, el representante de la Cámara analizó: «Hasta que no estamos tirados en el piso no abandonamos. El cierre o no cierre es el último paso, y a lo mejor hoy no lo vemos pero si esta situación se mantiene un tiempo va a dejar un tendal de comercios que cierren; muchos pueden no vender o sumarle un 20%, pero en poco tiempo se les desaparece el capital y terminan cerrando».

Otro aspecto al que Villagra hizo referencia fue el de las consecuencias generadas por la presión impositiva. «En la zona tenemos una competencia desleal, venimos reclamando hace muchos años por mayoristas que venden al por menor, entonces esto es un ‘sálvese quien pueda’ y me parece que en definitiva varios comercios chicos van a cerrar. A nivel nacional el problema son los impuestos, llámesele IVA o impuestos sobre los sueldos, son una carga muy fuerte. Los alquileres de los comercios se autorregulan en conversaciones y hay posibilidades porque todos estamos en la misma situación, hay dueños que acceden a los arreglos y otros comerciantes se han ido lejos del centro. Pero, para las pymes y a nivel país no hay una ley, nosotros pagamos el mismo IVA y lo mismo que una empresa multinacional», apuntó.

«Necesitamos una ley para los que damos trabajo y para fomentar el trabajo genuino. En Trelew hay muchos comercios ilegales y mucha venta online, cualquier casa vende comida, ropa o zapatos. Se ha perdido un poco el rumbo en ese aspecto y los comerciantes que estamos instalados sufrimos esos embates. Cada vez se incrementa más y nosotros cada vez somos más chicos», remarcó el presidente de la Cámara de Comercio.