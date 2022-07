Seis meses de prisión en suspenso para exfuncionario de Pesca

El delito por el que se lo condeno fue “incumplimiento de los deberes de funcionario público” el caso surge por el traslado ilegal de un cargamento de casi 15 toneladas de langostino, denunciado por el Secretario de Pesca de la Provincia.

El tribunal integrado por los jueces Karina Breckle, César Zaratiegui y Marcelo Orlando, resolvió que Martin Pala deberá cumplir con la pena de seis meses en suspenso más el doble de tiempo de inhabilitación para desempeñarse en cargos públicos.

La resolución se dio a conocer pasadas las 1230 del día marte 5 de julio, como estaba previsto tras la audiencia de cesura de pena a través de la Oficina Judicial de Rawson.

La fiscalía fue representada en debate por el Fiscal Fernando Rivarola quien había pedido un año y seis meses de prisión, más el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La defensa, a cargo de Juan Lagos, pidió el mínimo, un mes de prisión.

Desde la fiscalía se expusieron variados argumentos legales conforme a la pretensión punitiva, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, delito que tiene una pena mínima de un mes y una máxima de dos años de prisión, más inhabilitación por el doble del tiempo.

Tras la finalización del juicio, Martin Pala fue hallado culpable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público durante su paso por la Secretaria de Pesca de la Provincia del Chubut y absuelto por el delito “falsificación y uso de documentos agravado por su carácter de funcionario público”

El fallo se conoció el pasado martes en la Oficina Judicial de Rawson, luego de un intrincado debate en juicio oral y público, luego de la denuncia realizada a principios del año 2018 por el ex titular del área de pesca de la Provincia, Adrián Awstin.

Los hechos investigados fueron acerca de las circunstancias y las responsabilidades por el transporte de 1.035 cajas de langostinos de primera calidad, que hacían un total de 14.490 kilos. Las cajas no tenían ningún tipo de rótulo. Fueron transportadas en un camión Scania con semi remolque que salió de Trelew el 4 de febrero del año 2018. Su chofer no pudo ser localizado para que brinde su testimonio en el Juicio. Primero fue interceptado en el puesto de control norte en Trelew, por parte de Gendarmería.

Pero pocas horas después salió nuevamente hacia el norte del país hasta ser nuevamente interceptado, también por la Gendarmería y un inspector de pesca, pero esta vez en el puesto de Arroyo Verde.

No obstante, tras una maniobra poco clara que mereció la denuncia y la posterior investigación penal, el camión retomó la dirección hacia el norte del país, hasta llegar a la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones.