Registran el derretimiento de los hielos en Tierra del Fuego

Un grupo de activistas se embarcaron en una expedición por los glaciares de Tierra del Fuego y la Península Mitre para recopilar evidencias del deterioro ambiental y concientizar sobre la importancia de proteger las riquezas naturales.

Más del 84% de la turba, una formación vegetal que existe en la Argentina se encuentra en la Península Mitre. Cubre 2.400 kilómetros cuadrados de sierras, faldas, valles, bosques, lagunas y ríos. Su gran capacidad de absorción se debe a varios factores, entre los que se encuentra su particular composición de especies: la predominancia de la especie vegetal Astelia Pumila (que hace que los turbales de esta zona absorban 4.5 veces más carbono que el resto de los turbales de la isla) convierte a la Península Mitre en el punto de mayor captura de carbono de todo el país. Otro factor clave es su gran extensión, que todavía no se encuentra protegida por ley.

Documental

El resultado de la expedición fue el documental “Hostil”, que podrá verse del 21 al 26 de julio de forma libre y gratuita en YouTube. La dirección estuvo a cargo de Fernando Urdapilleta y fue producida por Federico Frigerio. Cuenta con la participación de expertos en glaciares y recursos hídricos reconocidos en el mundo, como Jorge Rabassa, Rodolfo Iturraspe y la líder ambientalista Kristine McDivitt Tompkins.

“Hostil” busca dar a conocer el estado de retroceso actual que sufren una serie de glaciares de Tierra del Fuego. Uno de ellos, por ejemplo, es el Glaciar Martial, que abastece de agua potable a la ciudad de Ushuaia. “Los glaciares de Tierra del Fuego están en retroceso año tras año y no logran regenerar su masa de hielo luego de su derretimiento. La Península Mitre se caracteriza por ser el mayor punto de captura de carbono de Argentina y también hemos notado su desprotección y el riesgo que atraviesa”, afirma Frigerio.

El documental sigue, como en un viaje expedicionario, los pasos de un equipo que se propone registrar por primera vez estos sitios de gran valor ambiental. Son sitios de una belleza difícil de describir, a los que no se puede acceder por ningún medio de transporte. Solo caminando, solo tracción a sangre, armándose de paciencia.

El diferencial es que para poder tomar las imágenes, los activistas contaron con la ayuda de la tecnología: llevaron un Street View Trekker. Se trata del equipo desarrollado por Google para tomar imágenes en 360° en lugares a los que no se puede acceder con vehículos. El empresario y diputado de Tierra del Fuego Federico Frigerio y el especialista en la mitigación del cambio climático Alexis Caporale fueron los encargados de llevar en sus espaldas el aparato de 15 lentes para registrar los glaciares y la Península Mitre.

“Tierra del Fuego representa para nosotros una oportunidad ambiental única y, a su vez, la protección de estos ecosistemas son un paradigma de desarrollo económico en sí mismos, dado que en el mundo estos lugares inhóspitos para el ser humano cada vez son más escasos, todo el mundo desea conocerlos y experimentarlos”, amplía Frigerio.

En Google Maps

Como consecuencia de este trabajo, en Google Maps ya se pueden visitar virtualmente los recorridos naturales registrados en el viaje: el Glaciar Martial, el Glaciar Vinciguerra, el Glaciar Ojo del Albino y la Bahía Aguirre, en la Península Mitre.

Tamar Colodenco, gerente de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales para Google en el Cono Sur, se refirió al documental: “Como parte de nuestra misión y trabajo diario en Argentina celebramos siempre la posibilidad de poner a disposición los productos y la tecnología de Google para dar a conocer lugares icónicos de nuestro país. Este proyecto nos interpela de forma especial porque es a través de Street View que hoy podemos ver estos ecosistemas y tomar conciencia de la necesidad de proteger nuestro medio ambiente”.

Los paisajes que registra el Google Street View Trekker cautivan durante los 70 minutos que dura el documental e inspiran a seguir a este grupo de entusiastas que, con la cámara 360°, buscan recopilar evidencias y alertar sobre la necesidad de proteger estos ecosistemas amenazados por la crisis climática.

A su vez, el proyecto invita a recorrer virtualmente las turberas de la Península Mitre: la turbera es la materia orgánica semi descompuesta que tiene el potencial de almacenar carbono de forma indefinida, mientras no sea destruida. Actualmente este ecosistema clave para combatir los efectos del calentamiento global no se encuentra protegido por ley en la actualidad.

Desde 2007, Google Maps -a través de su herramienta Street View- ayuda a explorar en 360 grados el mundo entero, desde las profundidades de la Antártida hasta la cima del Monte Kilimanjaro. De esta manera, presenta una representación virtual del planeta mediante millones de imágenes panorámicas. Al día de hoy, se recopilaron más de 200 mil millones de imágenes de 100 países.

Para la grabación del documental se utilizó la Street View Trekker: una mochila que se usa para llegar a aquellos espacios donde no pueden ingresar los autos de Street View. Está compuesta por cámaras sofisticadas de alta resolución y una computadora inteligente que guarda el material. Es el mismo elemento que se usa para “retratar” el campo base del Everest o las ruinas de Machu Pichu.