Paro del campo: el 80% del sector lanero de Chubut «no genera rentabilidad»

Desde este miércoles se lleva adelante en todo el país un nuevo paro agropecuario, enmarcado en reclamos por falta de rentabilidad y bajo la premisa de que en Argentina «la política recupere la estabilidad macroeconómica». Al respecto, el titular de la Sociedad Rural de Esquel, Leonardo Jones, se refirió a la situación que atraviesa el sector en Chubut y deslizó que a un 80% del sector lanero en Chubut «le alcanza para comer, vestirse y pagar los costos de la producción», evidenciando una baja en la rentabilidad que se ha ido profundizando durante los últimos años.

En diálogo con División Noticias, Jones sostuvo que «es una jornada de demanda o reclamo al que cada Federación, teniendo en cuenta las características de cada región, le da el carácter que decide; en algunos lugares se acercarán productores a la vera de la ruta, en otros habrá modalidad de cese de comercialización, y nosotros queremos visibilizar la situación tan crítica que tiene la producción que más extensión ocupa en nuestra provincia, que es puntualmente la ovina».

«Nuestra acción concreta para hoy es acercar la mirada y realidad de la situación al resto de la comunidad», señaló mencionó.

Por otro lado, planteó que «decir que el campo es ‘el sector que más gana’ es generalizar muchísimo; puntualmente, en Chubut la producción ovina está sin rentabilidad desde hace muchos años, ha pasado por mejores tiempos cuando la lana valía muy bien internacionalmente, pero de ahí para atrás y para adelante el valor ha sido estable; ni siquiera con la guerra se ha movido el precio y eso se convierte a pesos, porque el productor cobra en moneda nacional, utilizando el tipo de cambio oficial que tiene un atraso de un par de años».

«El productor ovino de nuestra provincia cobra una vez por año con una cotización de un dólar oficial, se da vuelta y tiene que administrar esa plata durante un año hacia adelante hasta la próxima venta de lana, enfrentando una inflación que duplica la evolución del dólar oficial», apuntó Jones, remarcando que «otro problema complejo que tenemos hace que la realidad del productor sea muy difícil: hay regiones de Chubut donde no dan más, son gente mayor y las nuevas generaciones no han podido vincularse con el campo justamente porque no hay rentabilidad; y ahí llega un punto donde el amor por la producción se termina».

«Para poder producir y desarrollarse hace falta rentabilidad, y esto significa que primero podés comer y vestirte y luego pagar los costos directos de la producción: sanidad, esquila, personal. Y en tercer lugar amortizar las inversiones. Y por último, poder hacer inversiones afuera. Nuestro sector lanero, en un 80% apenas cubre los dos primeros puntos», manifestó el ruralista.