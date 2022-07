El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fue condenado a dos años de prisión en suspenso y seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por amenazas en la causa Papel Prensa. Fue en 2010 cuando el exfuncionario asistió a una asamblea usando casco y guantes de boxeo.

Hace tres meses Moreno fue sometido a juicio por amenazas y “perturbación al ejercicio de funciones públicas” que cometió hace doce años atrás cuando ingresó al lugar y comenzó a gritarle a directivos y accionistas. El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad y luego fue difundido por distintos medios.

En aquel momento, el fiscal Marcelo Colombo había pedido que reciba dos años y cuatro meses de cárcel, mientras que la querella solicitó cuatro años. Sin embargo, esta tarde los jueces Nicolás Toselli y Sabrina Namer, del Tribunal Oral Federal 8, determinaron un total de 24 meses.

Por su parte, Moreno podrá apelar para que la condena para que sea revisada por la Cámara Federal de Casación Penal.

Moreno ante el Tribunal

Antes de escuchar la sentencia, el abogado defensor de Guillermo Moreno, Alejandro Rúa, señaló que el acusado no cometió el delito de amenazas porque no hubo consecuencias a futuro. Además, destacó que los cascos y los guantes se dio en un clima jocoso lejos de una situación de violencia real.

Después de las palabras del letrado, el exfuncionario se dirigió al Tribunal: “Creo que la declaración indagatoria fue clara y pertinente y la exposición de mi abogado allanó el camino a una sabia decisión de ustedes. No tengo nada que agregar”, sentenció.