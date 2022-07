En la segmentación de tarifas se anotó solo un tercio de los hogares

El Gobierno extenderá el plazo para inscribirse en el registro virtual para mantener los subsidios a la energía. Este martes terminaba el tiempo para llenar la declaración jurada en el sitio web, pero la inscripción para mantenerlo fue de un tercio de los hogares, muy lejos del 90% de las estimaciones iniciales. Con un mayor plazo, buscan bajar el margen de error y que no pierda el subsidio “quien realmente lo necesita”, reveló una fuente oficial. De todos modos, tienen en la mira unos 5 millones de usuarios que analizan ingresar masivamente por contar con datos sobre su capacidad económica.

Este martes 26 de julio terminaba el plazo para que los usuarios se inscriban en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (Rase). El calendario estaba dividido por terminación del DNI y para esta fecha era el turno para los documentos terminados en 6, 7, 8 y 9. Según pudo saber este diario, se extenderá el plazo para inscribirse. Analizan sumar tiempo hasta el 31 de julio de manera virtual, para cualquier número de DNI, en argentina.gob.ar/subsidios. Además, Anses continúa otorgando 100 mil turnos para consultas e inscripciones presenciales, con fecha hasta el 12 de agosto. Por lo que no se descarta que el registro virtual se extienda hasta que se terminen los turnos en Anses.

El Gobierno tomó la determinación de extender el plazo de inscripción debido a la cantidad de hogares que se anotaron. Al último dato del lunes 25, lo habían completado 5.081.191 hogares desde el 15/07. La mayoría quedaron en la tarifa 2, esto es, mantendrán los subsidios por contar con bajos ingresos: son 2.779.155 hogares. En segundo lugar, hay 2.089.862 que quedaron en la tarifa 3, esto es, tienen ingresos medios y de momento mantienen los subsidios.

Por lo que en total, mantienen los subsidios casi 5 millones de hogares. En el país hay 17 millones de usuarios con electricidad, y 9 millones con gas. En la Secretaría de Energía esperaban que se anotaran al menos 10 millones de hogares. “Si cerrás en 5 millones de hogares, casi el 70% te queda afuera, y en un porcentaje tan alto hay mucha gente que lo va a necesitar”, contó una fuente oficial. La mayoría de los llamados al 0800 o las consultas a la Anses son de personas que no llegaron a anotarse. Por ejemplo, quienes tienen números de DNI terminados en 0, 1 y 2, tenían cuatro días para inscribirse desde el momento en que se habilitó el registro. De manera presencial en Anses las inscripciones fueron bajas: se otorgaron 200 mil turnos.

En la tarifa 1, que quiere decir que cuentan con altos ingresos, por lo que perderán el subsidio, quedaron inscriptos 212.174 hogares. Desde el Gobierno consideran que muchas familias, al saber que superaban los ingresos de 3,5 canastas básicas, decidieron no anotarse. De todos modos, la recomendación oficial es que lo hagan, más allá de que hoy superen los ingresos: anticipan que podrían volver a contar con el subsidio en caso de que cambie su situación personal, como podría ser que el sueldo quede por debajo de la inflación.

Con menos de 5 millones de hogares que mantienen el subsidio, están lejos de las estimaciones del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, quien promovió este esquema. “Al equipo de Guzmán le daba que el 10% perdía los subsidios, podría ser más, pero estamos muy lejos con un 30% de hogares”.

Como quienes dejarán de tener subsidios tendrán un aumento de la tarifa superior al 200% en tres etapas, hasta fines del 2022, el Gobierno quiere minimizar el margen de error. Por eso, hubo reuniones entre la Secretaría de Energía, Anses, gobiernos provinciales y distintos ministerios para analizar que entren masivamente al registro 5 millones de usuarios para que mantengan el subsidio. Se trata de jubilados de la mínima, titulares de AUH, vecinos de barrios populares, domicilios donde funcionan comedores, entre otros. De momento, seguirán insistiendo para que se anoten en el registro, dado que pueden contar con un beneficio social, pero tener los servicios a nombre de otra persona.