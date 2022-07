Auxiliares de la Educación movilizaron en Puerto Madryn

Auxiliares de la Educación enrolados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se movilizaron hoy por las calles de Puerto Madryn en el marco de un paro de actividades programado para este jueves.

Los trabajadores partieron caminando desde la sede sindical, hicieron una parada en la esquina de Bartolomé Mitre y 28 de Julio y otra frente al Municipio y luego continuaron hasta la Delegación Administrativa del Ministerio de Educación.

«Esto se resolvió después de la cuarta reunión paritaria que tuvimos, donde no hubo ninguna respuesta. El martes y miércoles se realizó una retención de servicios y hoy es paro total. Si mañana no tenemos alguna respuesta, no podemos garantizar el comienzo luego del receso invernal», explicó Juan Altamiranta, miembro de la comisión de ATE Puerto Madryn.

En cuanto a la oferta del Gobierno, Altamiranta contó que «nos ofrecen un 5% en julio, agosto y septiembre, o sea un 15%, pero lo que no dice el Gobierno es que por ese 5% a cada compañero le quedan 2600 pesos en el bolsillo. Es una miseria».