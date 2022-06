Luque inauguró una nueva red de gas en Km. 12

El intendente Juan Pablo Luque encabezó la inauguración de una obra que brindará este servicio esencial a 66 familias de dicho sector de la ciudad. “Estamos comprometidos en seguir mejorando la calidad de vida de nuestra gente”, recalcó.

El acto se concretó en horas de la mañana, con la participación del viceintendente Othar Macharashvili; el secretario de infraestructura y Obras Públicas, Maximiliano López; la presidenta de la Asociación Vecinal Gesta de Malvinas, Cintia Lencina; miembros del gabinete municipal; concejales; personal de la empresa Camuzzi; y vecinos del barrio. La inversión total para esta obra superó los 13 millones de pesos, beneficiando a 66 familias del sector Acceso Norte de Km. 12.

Al respecto, el mandatario local expuso que “estos son los actos más lindos para nosotros, inaugurar un servicio esencial como el gas en una época como esta, en la que sufrimos el frío en la Patagonia y eso reafirma la necesidad que tenemos de darle mejor calidad de vida a los vecinos de nuestra ciudad”.

“Nos llena de alegría inaugurar una red de gas porque sabemos que le cambia la vida a mucha gente, ya que pueden calefaccionarse de otra manera, sin olvidar que vivimos en una cuidad productora de gas. Todavía tenemos una gran demanda al respecto, pero en lo que va de la gestión venimos inaugurando redes y generando nuevas obras que irán ayudando a cortar esa brecha”, argumentó.

En ese sentido, destacó que “venimos trabajando muy bien con la Secretaría de Obras Públicas y con Camuzzi. Una de las primeras reuniones que mantuvimos desde que asumimos fue con el presidente de la empresa, con quien nos comprometimos a trabajar en conjunto para entender que los tiempos que nosotros tenemos no son los tiempos que nos demanda nuestra gente. En ciudades como la nuestra, con inviernos tan crudos, tenemos que tener más sensibilidad y tener en claro que es fundamental llegar rápido”.

Del mismo modo, el jefe comunal afirmó que “estamos muy felices por cumplir con la palabra porque desde el inicio de la gestión tuvimos encuentros con vecinos del sector y nos comprometimos con generar obras porque este barrio se sentía olvidado en varios aspectos. De a poco, vamos llegando con respuestas”.

“Para nosotros es muy importante cumplir con la palabra, más allá de que algunos quieren instalar que prometemos y soñamos muchas cosas pero que después no las hacemos. El librito que tenemos desde nuestro primer discurso lo intentamos cumplir permanentemente y nos llena de satisfacción que nos acordemos en este momento de cuando nos comprometimos con los vecinos y hoy estemos inaugurando una obra que les brinda la respuesta que necesitaban”, aseveró.

Finalmente, Luque agradeció a los concejales, quienes “trabajan todo el tiempo y recorren los barrios junto a nuestros secretarios, subsecretarios y personal municipal, todos con ese compromiso de lograr un Comodoro mucho mejor que el que tenemos”.

“Siempre trabajamos de cara a los problemas de los vecinos”

Por su parte, el secretario Maximiliano López indicó que “nuestra labor es estar de cara a los problemas de los vecinos, lo que es claramente responde a una política de Estado que impulsa el intendente y es lo que pensamos cada uno de los que estamos ocupando un lugar. Debemos resolver los problemas, aunque no siempre sea en los tiempos de los vecinos, pero debemos apurar las cuestiones necesarias para llegar lo más rápido posible”.

En esa línea, sostuvo que “en este sector todavía hay muchas necesidades, pero vamos avanzando gracias a que los vecinos se unen para solicitar las obras y los vecinalistas cumplen con un rol fundamental trasladando esos reclamos, poniéndose las gestiones al hombro. Esta es una clara de lo que se consigue con participación ciudadana”.

“Queremos que la ciudad continúa creciendo e ir ordenándola es una premisa que recalcamos permanentemente. En este caso, invertimos más de 13 millones de pesos para 66 familias, aunque no todas están ocupando sus respectivos lotes pero esto es un incentivo para que los propietarios puedan empezar a construir”, explicó.

Continuando en ese tenor, aclaró que “estamos atendiendo las necesidades básicas de algunos vecinos de pocos recursos, tramitando la instalación interna de gas. Esto no lo podemos hacer en toda la ciudad, sino que lo hacemos estrictamente en casos de extrema urgencia”.

Asimismo, señaló que “nos pone muy felices tener esta obra ya habilitada, aunque sabemos que hay mucho por hacer. Vamos a seguir trabajando, pero no nos apuran los piquetes, sino la necesidad real y por ello recorremos los barrios tratando de agilizar todos los trámites”.

Por otra parte, López adelantó que “ya tenemos en marcha el proceso administrativo para la concreción de la red eléctrica, incluso el intendente ya firmó el pliego correspondiente. Esta es una muestra clara que se van cumpliendo todos los compromisos asumidos por nuestro jefe comunal”.

“El intendente nos escucha y nos brinda respuestas”

En tanto, la titular de la Vecinal de barrio Gesta de Malvinas, Cintia Lencina, agradeció, en nombre de los vecinos del sector, al intendente Luque y a los funcionarios del gabinete municipal “por concretar esta obra tan esperada por todos, que tiene que ver con una necesidad tan básica de contar con el servicio de gas. Siempre nos escuchan y nos brindan respuestas”.

En esa sintonía, la vecina Graciela Mora valoró la labor del mandatario local y su equipo de trabajo, al recalcar que “hoy tenemos la posibilidad de tener un invierno más calentito. Como vecinos, nunca dejamos de luchar y encontramos quien nos escuchara, que fue el intendente Luque y también el secretario López”, concluyó.